Szefowa AMD odpowiada szefowi Nvidia

AMD zaprezentowało Radeon VII, szef Nvidia wskazał jego słabe strony. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Przypomnijmy: Lisa Su zaprezentowała trzecią generację Ryzen i Radeon VII - układ, który prezentuje się wręcz rewelacyjnie. Krótko potem szef Nvidia, Jensen Huang, zapowiedział, że GeForce RTX 2080 "zmiażdży Radeon VII". A słabe strony układu AMD? Według Huanga "wydajność jest kiepska i nie pokazuje niczego nowego. Nie ma też śledzenia promieni, ani zarządzającej SI". Logicznym następstwem była odpowiedź Su, która oznajmiła: "AMD pracuje nad stworzeniem procesorów graficznych obsługujących śledzenie promieni w czasie rzeczywistym", napomknęła także, że chipy trzeciej generacji będą mieć od początku więcej niż osiem rdzeni.

Su spotkała się z kilkoma dziennikarzami, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące trzeciej generacji Ryzen oraz Radeona VII.

Ryzen 3. generacji - więcej rdzeni

Choć w trakcie prezentacji Su nie powiedziała bezpośrednio, że trzecia generacja Ryzen będzie mieć więcej niż osiem rdzeni, łatwo było to odczytać między wierszami, na przykład gdy powiedziała, że "każdy kolejny Ryzen przynosi większą liczbę rdzeni". W demonstracji na scenie wystawiono 16-wątkowy Ryzen przeciwko Intel Core i9-9900K i produkt AMD wygrał. Komentując to, Su powiedziała, że kolejne porównanie musi się odbywać z taką samą ilością rdzeni w każdym podzespole. Dodała także: "Niektórzy zauważyli, że jest tam [Ryzen] nieco więcej miejsca. Zostało dodana specjalnie i myślę, że podejrzewacie więcej niż osiem rdzeni".

AMD pracuje nad śledzeniem promieni

Nvidia mocno stawia na śledzenie promieni w swoich modelach RTX (przeznaczonych zarówno do urządzeń przenośnych, jak i komputerów stacjonarnych). Ale Su zaskoczyła wszystkich informacją o tym, że AMD pracuje nad swoją własną technologią śledzenia promieni. Nie zdradziła jednak szczegółów. Zamiast tego powiedziała: "śledzenie promieni jest istotną technologią, nad którą pracujemy od jakiegoś czasu, zarówno dla oprogramowania, jak i sprzętu. Co jest dla nas istotne, to stworzenie jej we współpracy z partnerami, których pełne zaangażowanie jest dla nas niezwykle ważne".

Nvidia została skrytykowana za ceny kart RTX i małą ilość gier obsługujących zastosowane w nich technologie. Su oświadczyła, że budowanie ekosystemu jest istotne: "konsumenci nie widzą dzisiaj zbyt wielu korzyści z nowych rozwiązań, ponieważ nie są na nie gotowe inne części ekosystemu".

Czy AMD chce mieć najszybszy jednordzeniowy procesor?

Intel podniósł wysoko poprzeczkę konkurencji i w tej chwili jest dostawcą najszybszego procesora desktopowego, jednak należy wziąć pod uwagę, że większość gier nie jest jeszcze w stanie wykorzystać możliwości dawanych przez wielordzeniowe chipsety wielowarstwowe. Co na to AMD? Lisa Su skomentowała to tak: "Naszym priorytetem jest całkowita wydajność systemu, ale zdajemy sobie sprawę, jak ważną częścią składową jest wydajność pojedynczego rdzenia. I na pewno będziemy dążyć do tego, aby była ona jak najwyższa".