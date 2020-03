Szesnaście superkomputerów w walce z koronawirusem

Superkomputery z USA pracują nad lekarstwem na COVID-19.

Naukowcy uzyskali dostęp do superkomputerów IBM oraz chmur obliczeniowych Amazon, Microsoft oraz Google. Wszystko po to, aby wynaleźć lek na koronawirusa.

Rząd Stanów Zjednoczonych, przemysł i środowisko akademickie łączą siły, aby pokonać konkurenta, jakim jest koronawirus. Firmy informatyczne udostępniają naukowcom potężne superkomputery, które mają przyśpieszyć prace nad powstaniem leku na COVID-19.

Nowo powstałe konsorcjum COVID-19 High Performance Computing Consortium zostanie wykorzystanie w takich pracach, jak prognozowanie rozprzestrzeniania się choroby oraz tworzenie leków.

Dyrektor IBM Reseatch Dario Gil powiedział:

Łącząc możliwości superkomputerowe w ramach konsorcjum partnerów ... możemy zaoferować naukowcom, badaczom medycznym i agencjom rządowym niezwykłą moc superkomputerową, ponieważ reagują oni na tę globalną sytuację kryzysową i łagodzą jej skutki

Superkomputery, które zajmują całe piętrowe budynki i zużywać tyle samo energii co niewielkie miasto wykorzystywane są do takich zadań, jak symulacja wybuchów broni jądrowej, skutków goloblanych zmian klimatycznych i fizyki kosmosu. Superkomputery mogą być także wykonywane w badaniach naukowych. W chwili obecnej moc obliczeniowa zostanie wykorzystana do badań nad koronawirusem.

IBM zbudował kilka superkomputerów, które zostaną udostępnione naukowcom. Mowa między innymi o superkomputerze Lassen w Lawrence Livermore National Labolatory, z 34848 rdzeniami procesora IBM Power9 wspomaganymi przez 3168 układów graficznych Nvidia.

Poza superkomputerami IBM w COVID-19 High Performance Computing Consortium zaangażowały się również firmy posiadające rozwiązania usług cloud computing. Mowa między innymi o Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz Google Cloud.

Do tej pory naukowcy z Oak Ridge National Laboratory i University of Tennessee przekazali 77 związków chemicznych do badań eksperymentalnych nad lekiem na koronawirusa.

