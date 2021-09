Szkodliwa wtyczka Firefoxa kradnie kryptowaluty

Cyberprzestępcy wykorzystali rosnącą popularność kryptowalut, aby kraść je od ich posiadaczy.

Rozszerzenie do Firefoxa o nazwie Safepal Wallet znajdowało się w sklepie z rozszerzeniami Mozilli przez siedem miesięcy. Oferowało dostęp do portfela bezpośrednio w przeglądarce, a obsługiwała między innymi Bitcoin, Etehreum i Litecoin. Jak jednak odkryli z zaskoczeniem użytkownicy, po instalacji rozszerzenia ich środki tajemniczo znikały. Jak na razie największa stwierdzona strata to kryptowaluty o wartości 4000 dolarów, które "wyparowały" z jednego z portfeli. Wtyczka działała bardzo szybko - w tym przypadku kradzież nastąpiła dosłownie kilka godzin po jej instalacji.

Użytkownicy szybko zorientowali się w jej szkodliwym działaniu i zaczęli ostrzegać innych. Mozilla zareagowała nieco wolniej - dlatego usuwanie rozszerzenia zajęło tak długi czas. W chwili obecnej trwa śledztwo, mające ustalić, kto stoi za szkodliwym rozszerzeniem. Niestety, szanse na odzyskanie skradzionych środków są bardzo nikłe. Rzecznik Mozilli zapowiedział, że bezpieczne rozszerzenia są dla firmy priorytetem i zwiększony zostanie nacisk na ich weryfikację, który już teraz jest bardzo restrykcyjny. Jak jednak widzimy - nie do końca.

Zobacz również:

Źródło: BleepingComputer