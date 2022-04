Szkoła dla elity 6 - data premiery, obsada i ciekawostki. Wszystko, co wiemy

Kiedy pojawi się 6. sezon serialu Szkoła dla elity? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Szkoła dla elity / Netflix

Szkoła dla elity

Tytuł: Szkoła dla elity

Twórcy: Carlos Montero, Darío Madrona

Gatunek: Dramat, Thriller

Produkcja: Hiszpania

Szkoła dla Elity przedstawia ekskluzywne hiszpańskie liceum, do którego trafia trójka pochodzących z klasy robotniczej uczniów. Wskutek ich konfliktów z bogatszymi nastolatkami dochodzi do morderstwa. Silne emocje i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że serial ten to nie tylko zwykły dramat, ale i nieprzewidywalna, niebezpieczna historia z wątkami społeczno-ekonomicznymi w tle.

Obsada

W kolejnym sezonie Szkoły dla elity serial opuszczą Claudia Salas (Rebe) i Georgina Amorós (Caye). Z serialu mogą zniknąć również Manu Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía) i Pol Granch (Phillipe), choć dalsze losy tych postaci nie są jeszcze dokładnie znane.

twitter.com/netflix

Do obsady dołączą zaś Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Alex Pastrana i Ander Puig.

W serialu pozostanie tylko dwóch członków oryginalnej obsady. Itzan Escamilla (Samul) i Omar Shana (Omar) mogą w końcu ukończyć szkołę i pożegnać się z serialem.

Premiera

Data premiery 6. sezonu Szkoły dla elity nie została jeszcze ogłoszona. Jednak z pewnością odbędzie się na platformie streamingowej Netflix.

Sezon 6

Całkowity przebieg szóstego sezonu z pewnością będzie zależeć od tego, kto przeżyje w sezonie piątym.

W styczniu 2022 roku Netflix ogłosił, że do obsady dołączy aż pięć nowych gwiazd: Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Alex Pastrana i Ander Puig, który będzie pierwszą główną postacią transową w Szkole dla elity.

twitter.com/elitenetflix

Niektórzy widzowie uważają, że może to być ostatnia część historii liceum Las Encinas. Postacie nie tylko często znikają lub kończą martwe, ale akcja przebiega w liceum, z którego większość nastolatków w końcu musi odejść, mimo, iż niektórzy z bohaterów zdążyli już nawet powtarzać rok.

Podobne informacje pojawiły się na koncie francuskiego Netflixa, który poinformował w poście na Instagramie, że szósty sezon Elite będzie ostatnim z serii. Po kilku dniach Netflix Francja zredagował jednak podpis i usunął część zawierającą ten zapis.

Czy Szkoła dla Elity rzeczywiście zakończy się wraz z tym sezonem? Równie dobrze historia może ciągnąć się w nieskończoność z zupełnie nowymi bohaterami.

Nie pojawiły się jeszcze dokładne informacje, co do fabuły tego sezonu. Z pewnością będziemy informować, gdy tylko Netflix i obsada produkcji cokolwiek powie.

