Szkoła dla elity sezon 7 – kiedy premiera? Obsada i fabuła hiszpańskiego przeboju Netflixa

Netflix nie kazał czekać zbyt długo na informacje na temat kontynuacji Szkoły dla elity. Mimo różnych plotek serial jeszcze nie zbliża się do końca i 7. sezon produkcji na pewno powstanie.

O czym opowie nowa odsłona serii? Tego nie wiemy – Netflix jeszcze nie podzielił się opisem nowych odcinków ani żadnymi szczegółami fabuły. Możemy się jednak domyślać, że ważnym wątkiem sezonu będą poczynania Ivana, który będzie musiał poradzić sobie bez Patricka, a także meandry relacji Isadory i Dídaca. Na rozwiązanie czeka też zagadka tajemniczego strzelca z zakończenia sezonu 6.

Zobacz również:

Na razie Netfliks nie ujawnił żadnych informacji na temat daty premiery 7. sezonu Szkoły dla elity. W przypadku tego serialu na ogół Netflix nie każe widzom długo czekać na nowe odcinki. Przykładowo, między premierą sezonu 2 a 3 minęło zaledwie pół roku, a między 6 i 7 – 7 miesięcy. Istnieje więc możliwość, że 7. sezonu pojawi się wiosną/latem 2023 roku.

W ostatnich sezonach Szkoły dla elity z widzami pożegnali się wszyscy członkowie oryginalnej obsady. Jest to jak najbardziej zrozumiałe – nastoletni bohaterowie dorośli i opuścili mury liceum, choć niektórym zdarzyło się powtarzać klasy.

W 7. sezonie serialu pojawią się więc nowe twarze. Do obsady dołączą:

hay nuevas caras en #Élite7 ???? ojo a las sorpresas.



meet the new faces joining #Elite7 ???? watch out for a surprise. pic.twitter.com/nrDiwwAzhe