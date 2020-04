Szkolnictwo na odległośc przedłuży się do 26 kwietnia - poznaliśmy szczegóły

Wiemy już do kiedy potrwa przymusowe kształcenie na odległość. Podpisane dziś rozporządzenie wydłuża okres szkolnictwa przez internet do 26 kwietnia.

Już od jakiegoś czasu uczniowie i studenci zmuszeni są do nauki z domu. Do tej pory zadawane były prace domowe i prowadzone zajęcia w ograniczonej formie. Zostały również stworzone zasady dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów. Za to jak dokładne wygląda nauczanie w poszczególnych szkoła odpowiadają ich dyrektorzy.

To właśnie dyrektor ma za zadanie dobrać narzędzia potrzebne do nauki w oparciu o aktualne zalecenia medyczne poszczególnych uczniów. Jest wiele możliwych rozwiązań jakie mogą zostać wykorzystane do nauki - może być to smartfon, komputer bądź laptop, a nawet telefon. Należy uwzględnić nie tylko stan zdrowia ale również wiek czy stan rodziny.

Również dyrektor decyduje jakie materiały będą realizowane w poszczególne dni. Nauczyciele mogą samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne bądź korzystać z platformy rządowej rekomendowanej przez ministerstwo oświaty www.epodreczniki.pl.

Dodatkowo warto pamiętać, że rodzice dzieci w okresie przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 mogą złościć się do nauczycieli, mają oni obowiązek poinformować o dostępnych materiałach i możliwościach ich wykorzystywania.

