Szkoły nie są przygotowane na powrót nauki zdalnej?

Jak wynika z najnowszych danych, polskie społeczeństwo jest mocno podzielone w kwestii nauki zdalnej. Czy szkoły są przygotowane na jej powrót?

Od 1 września od szkół w całej Polsce powrócili uczniowie. Reżim sanitarny wywołany pandemią koronawirusa wciąż obowiązuje, niestety nie wystarczyło to, aby skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. W związku z wzrostem zakażonych, szczególnie wśród uczniów, coraz częściej pojawia się pytanie - może lepiej powrócić do nauki zdalnej? Jak jednak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę ClickMeeting, ten sposób edukacji nie ma obecnie zbyt wielu sympatyków.

Szkoły w Polsce nie są przygotowane do nauki zdalnej?

Szkoły nieprzygotowane na naukę zdalną?

Według raportu ClickMeeting zaledwie 37% badanych chce powrotu edukacji zdalnej. Niemal połowa ankietowanych (48%) uważa, że nie powinna ona wrócić wcale, a jeśli musi, to jedynie częściowo. Znacznie większa zgodność panuje co do przygotowania szkół do tego typu edukacji - aż 86% osób uważa że szkoły nie są przygotowane na powrót do nauki zdalnej.

Co ciekawe, aż 74% badanych stwierdziło, że edukacja na odległość była dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców. Zaledwie 20% ankietowanych nie sprawiła ona większych trudności.

Nauczanie stacjonarne jest bardziej efektywne?

Niechęć do nauki zdalnej może się brać również z przeświadczenia, że edukacja stacjonarna jest dużo bardziej efektywna, tak przynajmniej uważa 60% osób, które wzięły udział w badaniu. Dodatkowym wyzwaniem dla ankietowanych okazała się logistyka w domu. Do zdalnej nauki potrzebne są urządzenia takie jak kamery, mikrofony czy słuchawki, a czasami też osobna przestrzeń. Mimo to obecnie, aż 88% badanych twierdzi, że posiada wystarczającą ilość sprzętu, by uczyć się zdalnie, a już 59% że ma odpowiednie do tego warunki.

Model hybrydowy

Najlepszym rozwiązaniem może być zatem model hybrydowy, który łączy w sobie najlepsze cechy nauki stacjonarnej i zdalnej, tak też uważa 44% ankietowanych.

Wzorem do naśladowania dla szkół podstawowych i średnich mogą być uczelnie wyższe, które od lat stosują już podobne rozwiązania z wykorzystaniem np. webinarów. W czasie pandemii bezproblemowo przeprowadzano w ten sposób zajęcia, jak również egzaminy, w tym dyplomowe.

Pokazuje to, że odpowiednio przeszkolona kadra, systemy i rozwiązania oraz, co najważniejsze, praktyka pozwala na wysoce efektywne prowadzenie edukacji na odległość.