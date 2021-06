Szok! Saga Zmierzch na Netflixie!

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform VOD w Polsce, która stale rozszerza swoją bibliotekę filmów i seriali. Wielu widzów na całym świecie właśnie na niej ogląda zdecydowaną większość produkcji rezygnując już na stałe z nielegalnych źródeł streamingowych, a nawet z wizyt w kinie, które są zdecydowanie droższe. Krótko mówiąc - Netflix to przyszłość świata rozrywki filmowej i nie ma się co dziwić, że stale dba o napływ "świeżej krwi" w postaci nowych tytułów, ale także klasyków. Co prawda, trudno nazwać serię "Zmierzch" klasykiem, ale popularności nie da się jej odmówić - i to właśnie ją przyjdzie nam niedługo obejrzeć na Netflixie.

Filmy z serii "Zmierzch" powstały na podstawie cyklu powieści o tym samym tytule pióra Stephenie Meyer. Opowieść o nastolatce Belli oraz długowiecznym wampirze Edwardzie okazała się bliską sercu wielu nastolatków na całym świecie, nic więc dziwnego, że z czasem dostała ona swoją ekranizację. Finalnie seria doczekała się aż pięciu filmów, a każdy z nich bił rekordy popularności nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. To właśnie dlatego dziś trudno jest nie kojarzyć Kristen Stewart oraz Roberta Pattinsona, dla których występ w serii "Zmierzch" był swoistą trampoliną do kariery aktorskiej. Wygląda na to, że fanom przyjdzie znów powitać serię otwartymi ramionami - tym razem nie w kinach, a na platformie Netflix - bo właśnie tam od 16 lipca będzie dostępna online.

You don’t know how long I’ve waited for you...



to know that all five films in The Twilight Saga are coming to Netflix (in The US) on July 16! pic.twitter.com/fJ25Duu0VO