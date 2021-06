Szok! Tinder umożliwi rozmowę przed matchem

Tinder wprowadza w tym tygodniu duże aktualizacje w aplikacji, które mają na celu poznanie osoby jeszcze przed tzw. matchem. Zobacz jakich funkcji możesz się spodziewać.

Aplikacja Tinder otrzyma kartę eksploracji, podobną do tej na Instagramie, która pozwoli ludziom na interakcję i wcześniejsze poznanie potencjalnych partnerów. W nowej zakładce znajdziemy opcje takie jak Swipe Night, interaktywną grę wideo oraz nową funkcję o nazwie Hot Takes.

W jednym z nowych trybów, odbywającym się co noc od godziny 18. do 24., randkowicze będą odpowiadać na pytania typu Która z osób jest najbardziej pretensjonalna? i znikać, jeśli żadna ze stron nie odpowie przez 30 sekund. Uczestnicy będą mogli w ten sposób łatwiej dobierać się w pary. To też pierwszy raz, kiedy będą mogli porozmawiać, zanim zmatchują się w aplikacji. Nowa opcja pozwoli im szybciej ocenić potencjał znajomości.

Randkowicze będą mogli również zdecydować się na przechodzenie do użytkowników, którzy dzielą ich pasje lub tagi umieszczone w profilu. Użytkownicy mogą na przykład wybrać, że chcą oglądać tylko osoby, które są uważane za poszukiwaczy mocnych wrażeń, dlatego, że wymienili wspinaczkę skałkową i skoki ze spadochronów jako swoją pasję. Nowe funckje Tindera podsumował dyrektor generalny, Jim Lanzone:

To pierwszy krok, aby Tinder stał się bardziej platformą niż tylko aplikacją.

Tinder pozwoli też ludziom przesyłać filmy jako prezentacje swoich profili. Całkowita ilość multimediów dozwolona w profilu będzie oferowała do dziewięciu filmów nie dłuższych niż 10 sekund. W ten sposób aplikacja po raz pierwszy pozwoli skonfigurować filtry wyszukiwania, poza lokalizacją i wiekiem.

Źródło: theverge.com