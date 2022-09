Szokujące nowości od Lenovo prosto z IFA

Lenovo podczas trwających targów IFA w Berlinie zaprezentowało kilka nowych produktów. Wśród nich znajdziemy kilka których się nie spodziewaliśmy

ThinkPada X1 Fold - Nowa generacja

Lenovo ogłosiło nową generację ThinkPad X1 Fold, który ma zredefiniować na nowo kategorię składanych komputerów PC, stworzoną przez tego producenta w 2020 roku. Nowy ThinkPad X1 Fold został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu pełnej wydajności komputera z większym ekranem, zachowując jednocześnie ultramobilność, jaką oferował oryginalny, pierwszy, przełomowy X1 Fold. Jako najlżejszy na świecie 16-calowy komercyjny laptop, nowa generacja to wszechstronne, wydajne i przenośne urządzenie – o cieńszej i smuklejszej konstrukcji. Dzięki tej formie może być wygodnie używane jako podstawowy komputer osobisty. Ulepszanie komputera, który zdefiniował całą kategorię nie jest łatwe, ale Lenovo zdołało właśnie to zrobić. Dzięki połączeniu opinii klientów i spostrzeżeń użytkowników, innowacyjna nowa konstrukcja posiada o 22% większy składany wyświetlacz OLED o przekątnej 16 cali, o 25% cieńszą obudowę i cieńsze ramki dookoła ekranu, co pozwoliło uzyskać znakomity, opływowy wygląd, przy zachowaniu wytrzymałości. Obudowa opiera się na aluminiowej ramie, a jej tylna część wykonana jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Podczas tworzenia nowej generacji urządzenia dużą zaletą jest uczenie się na solidnej podstawie doświadczeń klientów i wielu danych pochodzących od użytkowników. Wsłuchanie się w te głosy przysłużyło się Lenovo i pomogło w zdefiniowaniu czterech głównych obszarów, w których doświadczenie musi być bezbłędne: wydajność, klawiatura, wyświetlacz i design.

Zobacz również:

Nowy ThinkPad X1 Fold, wyposażony w technologię Intel vPro, jest konstrukcją zgodną z Intel Evo. Urządzenie posiada procesory 12. generacji Intel Core i7 włącznie, z grafiką Intel Iris Xe, co zapewnia znakomitą wydajność drzemiącą w niezwykłej, składanej obudowie. Dodanie pamięci masowej SSD do 1 TB i opcji pamięci RAM do 32 GB LPDDR5 oznacza, że system Windows 11 Home lub Pro będzie działał znakomicie, niezależnie od preferowanego trybu użytkowania.

Lenovo Tab P11 oraz pierwszy 16-calowy Chromebook firmy Lenovo

Dzisiejsi konsumenci, aby dobrze się rozwijać w świecie hybrydowej pracy i nauki, wymagają od technologii coraz więcej. Kluczowym aspektem jest mobilność, ale jak się okazuje pracownicy i studenci spędzają zdecydowanie mniej czasu w biurach i klasach, a więcej w domu. Zmieniające się zachowania konsumentów zainspirowały Lenovo do stworzenia nowych urządzeń osobistych przeznaczonych dla nowoczesnej rodziny, w tym pierwszego 16-calowego Chromebooka Lenovo, nowego Chromebooka Lenovo IdeaPad 5i, oraz dwóch nowych dodatków do linii tabletów Lenovo Tab P11: Lenovo Tab P11 (2. generacji) i rozbudowanego Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji)

Chromebook IdeaPad 5i, jest urządzeniem stworzonym specjalnie na potrzeby całej rodziny. Oferuje wysokiej jakości wrażenia i moc, dzięki którym każdy może zrobić to, czego aktualnie potrzebuje. Dzięki ogromnemu wyświetlaczowi 2,5K , z częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz zapewniającej płynność obrazu, oglądanie z bliska filmów akcji na tym urządzeniu stanie się nową ulubioną rozrywką. Ma być to idealne narzędzie do pracy dzięki, nawet 12 godzinom pracy na baterii, większemu touchpadowi, wyższemu ekranowi i przyjaznej dla użytkownika klawiaturze z „numpadem” i głębszym, 1,5-milimetrowym skokiem klawiszy będą mogli zrobić więcej, czy to w domu, czy w podróży. Kamera FHD i dwa głośniki skierowane do użytkownika, dostrojone przez MaxxAudio firmy Waves, umożliwiają prowadzenie wideokonferencji w wysokiej rozdzielczości z zachowaniem czystości obrazu i dźwięku

Urządzenie o dużej mocy, Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) z systemem Android 12, oferuje wciągające, multimedialne wrażenia. Dzięki 11,2-calowemu kinowemu ekranowi dotykowemu OLED z Dolby Vision HDR, rozrywka ożyje dzięki zdumiewającej jasności, kontrastowi, kolorom i szczegółom. Dzięki obsłudze HDR10+, tablet ten jest przepustką do krystalicznie czystych obrazów, które można oglądać również w nocy. Dzięki jasności ekranu wynoszącej 600 nitów, szerokiej 100% gamie kolorów DCI-P3 oraz dynamicznemu współczynnikowi kontrastu, przeniesienie się wprost do akcji ulubionego serialu lub filmu będzie nowym doznaniem, od którego nie będzie można oderwać wzorku. W przypadku graczy, 120 Hz częstotliwość odświeżania i 360 Hz szybkość reakcji na dotyk zapewnia ultrapłynną grafikę poruszania się po ekranie, pozwalając użytkownikom nadążyć za akcją. Bez względu na sposób korzystania z urządzenia, dźwięki wydobywające się z czterogłośnikowego systemu JBL i Dolby Atmos zapewniają przestrzenne brzmienie, które głębiej łączy użytkowników z ich ulubionymi treściami.

Oferując 120% więcej mocy niż poprzednia generacja, Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) posiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Kompanio 1300T oraz do 8GB pamięci RAM. W połączeniu z certyfikatem Wi-Fi 6, użytkownicy będą mogli szybciej uzyskać dostęp do większej ilości treści, a dzięki nawet 14 godzinom pracy na baterii, naprawdę będą mogli maksymalnie wykorzystać swój cenny czas.

Gdy użytkownicy potrzebują nieco bardziej produktywnego urządzenia, Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) ułatwia przekształcanie go w zależności od aktualnych wymagań. W zestawie znajduje się inspirowana stylem ThinkPad odłączana klawiatura z wbudowanym gładzikiem, która umożliwia efektywne pisanie w podróży. Jeśli preferowane jest pisanie, opcjonalne pióro Lenovo Precision Pen 3 można magnetycznie przymocować do urządzenia w celu bezprzewodowego ładowania i przechowywania. To pióro z obsługą Bluetooth automatycznie paruje się z tabletem i może być używane do zdalnego sterowania dokumentami, muzyką, obrazami i nagraniami za pomocą konfigurowalnego przycisku znajdującego się na jego boku. Przytrzymując przycisk i dotykając ekranu, użytkownicy mogą szybko sporządzać notatki za pomocą Lenovo Instant Memo, nawet gdy ekran jest zablokowany.

Nowe monitory i komputery Lenovo

Lenovo zaprezentowało również gamę komputerów stacjonarnych i monitorów zaprojektowanych z myślą o zmieniających się potrzebach osób pracujących hybrydowo. Zaprezentowano gamingowy monitor Legion Y32p-30 oraz kolejną generację monitorów biznesowych ThinkVision T32p-30,T34w-30, T24i-30, T32h-30 i S25e-30 i pierwszy komputer stacjonarny Lenovo z Google Chrome Enterprise – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise. Lenovo kontynuuje realizację wizji umożliwienia wszystkim korzystania z inteligentniejszych technologii. Każde z jej nowych urządzeń przynosi korzyści zarówno użytkownikom pracującym w biurze, jak i tym zdalnym.

Dla gracza w nocy, pracownika zdalnego w dzień – nowy monitor gamingowy Lenovo Legion Y32p-30, wyposażony w 31,5-calowy wyświetlacz UHD z częstotliwością odświeżania 144 Hz i czasem reakcji 0,2 ms. Ten potężny ekran został zaprojektowany z myślą o ostrym jak brzytwa, pozbawionym rozmyć obrazie, renderując każdą klatkę niemal natychmiast, aby użytkownicy mogli nadążyć za akcją.

Gracze, graficy i twórcy treści będą zachwyceni zapierającym dech w piersiach obrazem 4K i bogatymi kolorami wydobywającymi się z niemal bezkrawędziowego panelu, a jednocześnie będą spokojni o ochronę przed niebieskim światłem - Eyesafe Certified 2.0. Gdy dzień zmienia się w noc - i odwrotnie - czujnik jasności otoczenia automatycznie dostosowuje ekran do optymalnego oglądania.

Monitor można ustawić tak, aby emitował inteligentne oświetlenie RGB spod przedniej maskownicy, dynamicznie pulsujące kolorami w rytm akcji na ekranie w czasie rzeczywistym, tworząc prawdziwie gamingową atmosferę w domu. Dzięki licznym portom, w tym złączu HDMI oraz rozwiązaniu dokującemu USB-C, użytkownicy mogą łatwo podłączać, ładować4 i przesyłać dane między laptopami, urządzeniami mobilnymi i konsolami do gier. Wystarczy nacisnąć przełącznik KVM, aby łatwo przejść z jednego urządzenia na drugie, a funkcje Picture in Picture (PIP) i Picture by Picture (PBP) umożliwiają umieszczenie obok siebie treści z oddzielnych urządzeń, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonać więcej zadań.

Uzupełniając swoją bogatą kolekcję opcji wyświetlania, Lenovo zaprezentowało gamę monitorów nowej generacji w ramach portfolio ThinkVision serii S i T: monitory ThinkVision T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 i T32h-30. Zaprojektowane z myślą o pracownikach z różnych branż, wyposażone w szereg funkcji maksymalizujących zarówno wydajność, jak i komfort pracy, monitory te są przygotowane do zaspokajania potrzeb nowoczesnej pracy, oferując użytkownikom szeroki wachlarz opcji do wyboru w zależności od ich potrzeb.

Gdy pożądana jest opcja dużego wyświetlacza, nowy ThinkVision T32p-30 oferuje ogromny 31,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD z technologią In-Plane Switching (IPS) dla optymalnego oglądania pod każdym kątem. Dzięki niewiarygodnie ostrej jakości obrazu, wspartej 99% gamą kolorów sRGB, wysokim współczynnikiem kontrastu i jasnością 350 nitów, użytkownicy będą mogli cieszyć się czystym obrazem, którego potrzebują do pracy z dużą ilością danych. Przeglądanie dużych arkuszy kalkulacyjnych, załadowanych obrazami pulpitów i edytowanie treści stanie się proste. Dzięki bezramkowej konstrukcji z trzech stron, szeroki, płaski monitor ułatwia przełączanie między wieloma dokumentami i zapewnia płynne, bardziej produktywne wyświetlanie obrazu w konfiguracji wieloekranowej. Dla tych, którzy wolą widzieć jeszcze więcej przy każdym spojrzeniu, stworzono ThinkVision T34w-30. To 34-calowy zakrzywiony monitor WQHD o proporcjach 21:9 i krzywiźnie 1500R, zapewniający panoramiczne wrażenia ze stałą ogniskową na całym ekranie.

W monitorach Lenovo nowej generacji nie brakuje funkcji zwiększających produktywność. Oba monitory oferują pojedyncze rozwiązanie kablowe USB Type-C, które służy jako szybka ładowarka, a jednocześnie uwalnia pozostałe porty – w tym HDMI, DP i Ethernet – dla innych akcesoriów. Dodatkowo, umiejscowiony na górze monitora dedykowany port USB Type-A mieści zapowiadany w styczniu 2022 roku ThinkVision VoIP Modular Stack, umożliwiając bezkablowe podłączenie kamery internetowej i/lub soundbara dla bezproblemowego prowadzenia konferencji internetowych w domu lub w biurze. Aby zmniejszyć bałagan techniczny i zachować czystość biurka, oba monitory są wyposażone w uchwyt na telefon lub tablet z otwartą szczeliną, wydrążony trzon dla czystego zarządzania kablami oraz zgodność z montażem VESA z funkcją szybkiego zwolnienia dla łatwego demontażu.

Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych pracownikach, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise rozszerza portfolio rozwiązań "Tiny", czyli stacjonarnych komputerów Lenovo, dostarczając system ChromeOS w kompaktowej, ale wszechstronnej obudowie o pojemności 1 litra. To niewielkie, wszechstronne urządzenie można łatwo zamontować z tyłu monitora, na ścianie, a nawet na mobilnych tablicach, gdy potrzebne jest bardziej przenośne doświadczenie w biurze.

Dzięki mocy procesorów Intel Core i5 nawet 12. generacji, bezpiecznemu systemowi operacyjnemu ChromeOS, integracji z infrastrukturą wirtualnego pulpitu (VDI) i obsłudze wielu ekranów – do czterech jednocześnie – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise został zaprojektowany z myślą o produktywności przy dużym obciążeniu – w biurze, w kiosku lub zdalnie. Użytkownicy będą mogli zrobić więcej dzięki funkcji szybkiego uruchamiania, szybkiej łączności Wi-Fi 6E10 oraz bezproblemowemu dostępowi do aplikacji produktywnych i wideokonferencyjnych.

Duży ekran w Twojej kieszeni — okulary Lenovo Glasses T1

Również dziś został zaprezentowany przez Lenovo nowy, "noszony", wyświetlacz w formie okularów do konsumowania treści poza domem i biurem: Lenovo Glasses T1. Okulary są kompatybilne z wieloma współczesnymi smartfonami, tabletami i laptopami z w pełni funkcjonalnym złączem USB-C. Oferują wyjątkową jakość obrazu, wysokiej klasy optykę i dłuższy czas pracy na baterii, dalece wykraczające poza możliwości ograniczonych rozmiarami ekranu urządzeń mobilnych.

Okulary Lenovo Glasses T1 to nie tylko zabawa i gry. Ponieważ praca hybrydowa stała się stałym elementem życia, profesjonaliści chcą czerpać więcej ze swoich urządzeń mobilnych, ale praca z prywatnymi dokumentami o kluczowym znaczeniu dla firmy na komputerze w przestrzeni publicznej może być zbyt ryzykowna. Korzystając z okularów Lenovo T1 pracownicy mają do dyspozycji prywatne miejsce do pracy wszędzie z wykluczeniem czyjegoś spoglądania w ekran przez ramię.

Lenovo Glasses T1 są gotowe sprostać wymaganiom wielu zróżnicowanych użytkowników. Oprócz większości urządzeń z systemem Windows, Android i MacOS wyposażonych we w pełni funkcjonalne złącze USB-C, okulary można również łączyć z urządzeniami iOS wyposażonymi w złącze Lightning Connector za pomocą opcjonalnego adaptera. Aby zmaksymalizować komfort podczas długotrwałego użytkowania, Lenovo Glasses T1 zostały wyposażone w wymienne nakładki na nos oraz regulowane zauszniki. Urządzenie obsługuje także niestandardowe soczewki korekcyjne za pomocą dołączanej w pudełku oprawki.

Znakomitą jakość obrazu osiągnięto dzięki najnowocześniejszej technologii wyświetlania mikro-OLED, która zapewnia niesamowite bogactwo kolorów i bardzo wysoki współczynnik kontrastu wynoszący 10 000:1 i rozdzielczość Full HD na każde oko z odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Dzięki wysokim możliwościom optycznym i niskiemu ogólnemu zużyciu energii, okulary Lenovo T1 mogą posłużyć do oglądania streamingu wideo lub grania w gry za pośrednictwem podłączonych urządzeń mobilnych nawet przez wiele godzin. Użytkownik może skupić się na rozrywce lub pracy, bez obaw o wyczerpanie baterii podłączonych urządzeń. Okulary mają też wbudowane głośniki.

Lenovo Glasses T1 (znane jako Lenovo Yoga Glasses w Chinach) trafią do sprzedaży w Chinach pod koniec 2022 roku, a na innych wybranych rynkach będą dostępne w 2023 roku. Cena urządzenia zostanie ogłoszona gdy stanie się ono dostępne.