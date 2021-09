Sztuczna inteligencja dokończyła Dziesiątą Symfonię Beethovena

Muzycy i informatycy ukończyli X Symfonię Beethovena wspomagając się uczeniem maszynowym.

Ludwig van Beethoven; źródło: techspot.com

Z okazji 250. urodzin Ludwiga van Beethovena powstał niezwykły projekt mający na celu ukończenie, lub wyobrażenie jak mógłby brzmieć, niekompletny utwór kompozytora.

Dziesiąta Symfonia, bo to o niej mowa, nie została nigdy skończona przez artystę z powodu jego podupadającego zdrowia, a następnie śmierci. Udało mu się jedna skomponować Dziewiątą Symfonię zleconą przez Royal Philharmonic Society w Londynie w 1817 roku, która znana jest dziś przede wszystkim z czwartej części zwanej Odą do radości.

Instytut Karajan nawiązał współpracę z grupą naukowców ze startupu AI Playform kierowanego przez Ahmeda Elgammala i spędził dwa lata szkoląc model AI, wykorzystując dzieła Beethovena, szkice do Dziesiątej Symfonii oraz to, co wiadomo na temat jego metod komponowania muzyki. Ludzka strona projektu starała się przede wszystkim ustalić, jakie były intencje Beethovena co do utworu. Zadaniem AI było wypełnienie luk.

Jeden ze szkiców Beethovena. źródło: Beethoven House Museum, CC BY-SA

Zespół przedstawił już dokończony utwór przed dziennikarzami i ekspertami, jednak Ci nie potrafili stwierdzić, w którym momencie kończy się dzieło mistrza, a kiedy zaczyna praca AI. Dopiero w kolejnym teście wyłącznie osoby, które miały bardzo dokładną wiedzę o niedokończonych pracach Beethovena, były w stanie wyłowić części skonstruowane przez maszynę.

Dziesiąta Symfonia Beethovena zostanie udostępniona publiczności już 10 października, zaraz po tym jak zadebiutuje w Bonn w Niemczech.

Źródło: techspot.com