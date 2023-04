Sztuczna inteligencja jest już w niemal każdym domu - nie wierzysz? A jednak!

AI towarzyszy nam już na każdym kroku. Prawdopodobnie korzystasz ze sztucznej inteligencji codziennie. I ułatwia ci ona życie.

Myślisz, że sztuczna inteligencja cię nie dotyczy? Uważasz, że jej nie potrzebujesz? Sądzisz, że AI póki co to tylko eksperyment w fazie testów? Trzy razy na nie! Sztuczna inteligencję ma dziś w domu niemal każdy z nas.

Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że coraz częściej znajdujemy ich zastosowanie w urządzeniach codziennego użytku, w tym wyposażenia domowego. Sprzęty RTV oraz AGD wyposażone w inteligentne technologie są częścią tzw. inteligentnego domu (ang. smart home). To koncept tworzący spójny system zarządzany przez smartfon. Inteligentne urządzenia są gwarancją wygody, bezpieczeństwa oraz oszczędności, a ich powszechne zastosowanie podnosi poziom życia i ułatwia codzienne obowiązki

– wyjaśniają eksperci Hisense.

AI ma dziś trzy zadania

Specjaliści podkreślają, że podstawą stosowania sztucznej inteligencji w urządzeniach domowych są dziś 3 cele: zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa oraz oszczędności. Nie trzeba ich nadmiernie wyjaśniać. Pierwszy mówi o funkcjonalności elektroniki – to urządzenia mają służyć nam, a nie my im. Programy automatyczne, szereg wciąż udoskonalanych trybów pracy, umiejętność dostosowania się do nawyków użytkownika – wszystko to, by jak najłatwiej nam się żyło. Bezpieczeństwo natomiast nowoczesne urządzenia serwują nam dziś poprzez automatyczne komunikowanie o wykrytych zagrożeniach i autodiagnozowanie. No i oszczędność – kontrola zużycia wody czy energii to ważny punkt w trosce o zasobność naszego portfela. Jeśli dzieje się to w sposób automatyczny, z łatwością możemy zoptymalizować pobór energii czy wody, adekwatnie do własnych potrzeb.

Zastosowanie innowacyjnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, w urządzeniach domowych, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia domowej sieci przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczenia danych. Dlatego decydując się na urządzenia wyposażone w nowoczesne rozwiązania postaw na sprawdzonych producentów

– przestrzega Hisense.

Nic więc dziwnego, że inteligentne urządzenia typu "smart" są coraz powszechniejsze, a producenci wręcz konkurują między sobą o miano najlepiej radzących sobie z wdrażaniem AI. Mianem "smart" określamy już zarówno telewizory, jak i różnego rodzaju AGD. Wszystko może być dziś "inteligentne" i wyręczać nas w codziennych obowiązkach w sposób naprawdę nowoczesny.

