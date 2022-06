Sztuczna inteligencja pomoże w ekologicznej jeździe

Naukowcy z MIT wykorzystają sztuczną inteligencję, aby pomóc pojazdom autonomicznym unikać pracy na biegu jałowym na czerwonym świetle.

W serwisie Scitechdaily czytamy o nowych badaniach naukowców z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Zademonstrowali podejście bazujące na uczeniu maszynowym, wykorzystane w planowaniu ruchu drogowego. Badacze stwierdzili, że algorytm sztucznej inteligencji (AI) może nauczyć się kontrolować flotę pojazdów autonomicznych, gdy zbliżają się i przejeżdżają przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Kontrola taka ma zapewnić pokonywanie skrzyżowań w sposób płynny.

Nikt nie lubi czekać na czerwonym świetle. Jednak skrzyżowania z sygnalizacją nie są tylko zmartwieniem kierowców. Pojazdy stojąc i czekając na zmianę światła marnują paliwo i emitują gazy cieplarniane. Naukowcy zaczęli zastanawiać się, jakie korzyści mogłaby przynieść sytuacja, w której kierowcy mogliby precyzyjnie określić czas podróży, tak aby dojechać do skrzyżowania, gdy światło będzie zielone? Chociaż może to być dla ludzkiego kierowcy tylko szczęśliwy traf, można to osiągnąć bardziej precyzyjnie dzięki pojazdowi autonomicznemu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do kontrolowania prędkości.

Naukowcy z MIT w nowym badaniu zademonstrowali podejście bazujące na uczeniu maszynowym, dzięki któremu będzie można kontrolować flotę pojazdów autonomicznych zbliżających się i przejeżdżających przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Ten sposób ma zapewnić płynność ruchu ulicznego i co za tym idzie - oszczędność paliwa oraz korzyści ekologiczne.

Zgodnie z symulacjami, takie rozwiązanie zmniejszyłoby zużycie paliwa i emisje, jednocześnie poprawiając średnią prędkość pojazdu. Najlepsze wyniki osiągniemy, jeśli wszystkie samochody na drodze będą autonomiczne. Mimo to wystarczy tylko 25% pojazdów korzystających z nowego algorytmu sterującego, żeby osiągnąć znaczne korzyści w zakresie zużycia paliwa i emisji.

To naprawdę interesujące wyzwanie dla AI i systemów uczenia maszynowego. Nikt nie jest szczęśliwy, gdy utknie na skrzyżowaniu. W przypadku wielu innych badań związanych ze zmianą klimatu, oczekuje się różnicy w jakości życia, ale jest to trudne do osiągnięcia w krótkim czasie. Tutaj jesteśmy znacznie bliżej dotarcia do tego celu

– mówi Cathy Wu, wykładowca MIT, członek Instytutu Danych, Systemów i Społeczeństwa () oraz pracownik Laboratorium Systemów Informacyjnych i Decyzyjnych ().

Głównym autorem tych badań jest Vindula Jayawardana, absolwentka LIDS oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki MIT. Badania zostaną zaprezentowane na Europejskiej Konferencji ds. Sterowania (ECC) w lipcu 2022 r. w Londynie.

Skrzyżowania jako skomplikowane obiekty

Ludzie przejeżdżają czasem na zielonym świetle bez zastanowienia, a przecież skrzyżowania mogą przedstawiać miliardy różnych scenariuszy w zależności od liczby pasów, sposobu działania sygnałów, liczby pojazdów i ich prędkości, obecności pieszych i rowerzystów itp.

Typowe podejścia do rozwiązywania problemów sterowania skrzyżowaniami wykorzystują modele matematyczne do rozwiązania jednego prostego, idealnego skrzyżowania. To wygląda dobrze na papierze, ale prawdopodobnie nie utrzyma się w prawdziwym świecie, w którym wzorce ruchu są często bardzo chaotyczne.

Wu i Jayawardana podeszły do problemu inaczej, stosując technikę bezmodelową, znaną jako „głębokie uczenie ze wzmacnianiem”. Uczenie ze wzmacnianiem to metoda prób i błędów, w której algorytm sterujący uczy się podejmować sekwencję decyzji. Jest nagradzany, gdy znajdzie dobrą sekwencję. Dzięki głębokiemu uczeniu ze wzmacnianiem algorytm wykorzystuje założenia wyuczone przez sieć neuronową, aby znaleźć skróty do dobrych sekwencji, nawet jeśli istnieją miliardy możliwości.

Jest to przydatne przy rozwiązywaniu problemu o długim trwaniu. Algorytm sterujący musi wydawać ponad 500 instrukcji przyspieszenia dla pojazdu przez dłuższy czas – wyjaśnia Wu.

„Musimy ułożyć sekwencję dokładnie, zanim dowiemy się, że wykonaliśmy dobrą robotę, zmniejszając emisje i docierając do skrzyżowania z dobrą prędkością”, dodaje.

Naukowcy chcą też, aby system nauczył się strategii, która zmniejsza zużycie paliwa i ogranicza czas podróży. Cele te mogą być sprzeczne.

„Aby skrócić czas podróży, chcemy, aby samochód jechał szybko, ale aby zmniejszyć emisje, chcemy, aby samochód zwalniał lub nie poruszał się wcale. Te konkurencyjne cele mogą być bardzo mylące dla uczącego się algorytmu” – mówi Wu.

Chociaż trudno jest rozwiązać ten problem w jego pełnym kształcie, naukowcy zastosowali fortel w postaci techniki znanej jako „kształtowanie nagrody”. Dzięki temu dają systemowi pewną wiedzę domenową, której nie jest w stanie nauczyć się samodzielnie. W tym przypadku system jest karany za każdym razem, gdy pojazd zostanie zatrzymany, co ma zmusić algorytm do unikania takiego działania.

Testy systemu w ruchu drogowym

Po opracowaniu skutecznego algorytmu sterującego, naukowcy przetestowali go za pomocą platformy symulacji ruchu z jednym skrzyżowaniem. Algorytm zastosowano do floty połączonych pojazdów autonomicznych, które mogą komunikować się z sygnalizacją świetlną, aby otrzymywać informacje o fazie sygnału i czasie świecenia oraz obserwować swoje najbliższe otoczenie. Każdy pojazd dostaje od algorytmu informacje, jak przyspieszać i zwalniać.

W systemie nie zaistniało żadne zjawisko „stop-and-go”, gdy pojazdy zbliżały się do skrzyżowania. Zjawisko takie występuje, gdy samochody są zmuszone do całkowitego zatrzymania z powodu braku ruchu z przodu. W symulacjach więcej samochodów przejechało w czasie świecenia zielonego światła, niż w modelu symulującym zachowanie ludzkich kierowców. W porównaniu z innymi metodami optymalizacji, zaprojektowanymi również w celu uniknięcia korków typu „stop-and-go”, technika zaproponowana przez zespół Wu zaowocowała mniejszym zużyciem paliwa i większą redukcją emisji. Jeśli każdy pojazd na drodze byłby autonomiczny, system sterowania mógłby zmniejszyć zużycie paliwa o 18% i emisję dwutlenku węgla o 25%, jednocześnie zwiększając prędkość jazdy o 20%.

Pojedyncze użycie naszej techniki spowodowało 20-25% redukcję zużycia paliwa lub emisji i jest to naprawdę niesamowity efekt. Ale to, co uważam za interesujące i naprawdę mam nadzieję zobaczyć, to skalowanie nieliniowe. Jeśli kontrolujemy tylko 25% pojazdów, daje nam to 50% korzyści pod względem zmniejszenia zużycia paliwa i emisji. Oznacza to, że nie musimy czekać, aż osiągniemy 100% pojazdów autonomicznych, aby czerpać duże korzyści z tego podejścia

– mówi Wu.

W następnej kolejności naukowcy chcą zbadać efekty interakcji między wieloma skrzyżowaniami. Planują również sprawdzić, w jaki sposób różne konfiguracje skrzyżowań (liczba pasów, sygnały, czasy itp.) mogą wpływać na czas podróży, emisje i zużycie paliwa. Ponadto zamierzają zbadać, w jaki sposób ich system sterowania może wpłynąć na bezpieczeństwo, gdy pojazdy autonomiczne i żywi kierowcy będą współdzielić drogę. Chociaż pojazdy autonomiczne mogą jeździć inaczej niż kierowcy, ruch wolniejszy i o bardziej stałych parametrach może poprawić bezpieczeństwo, mówi Wu.

Chociaż prace te są wciąż na wczesnym etapie, Wu postrzega to podejście jako takie, które można by wdrożyć w bardziej realny sposób w najbliższej przyszłości.

„Celem tej pracy jest posunięcie naprzód zrównoważonej mobilności. My też marzymy, ale system ruchu drogowego to „wielki bezwładny potwór”. Znalezienie punktów wymagających interwencji, które choć drobne, mają duże znaczenie dla całości, jest czymś, co nie daje mi zasnąć” – mówi Wu.

„Niedawne prace profesor Cathy Wu pokazują, w jaki sposób jazda ekologiczna może zapewnić ujednolicone ramy zmniejszania zużycia paliwa, a tym samym minimalizacji emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie może skrócić średni czas podróży. Mówiąc dokładniej, zastosowane w pracy Wu wzmacniane uczenie maszynowe, poprzez wykorzystanie sieci połączonych pojazdów autonomicznych, zapewnia wykonalne i atrakcyjne ramy dla innych badaczy w podobnych dziedzinach” – mówi Ozan Tonguz, profesor inżynierii elektrycznej i komputerowej w Carnegie Mellon Uniwersytet, który nie był zaangażowany w te badania. „Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo duży wkład w ten rozwijający się i ważny obszar badawczy” – mówi Tonguz.

Źródło: Scitechdaily