Sztuczna inteligencja wkracza do Opery. Wzbogaci Twoje życie online

Aria kojarzy się z operą, prawda? Teraz będzie także z Operą.

Opera ogłosiła, że w jej przeglądarce zostaje wprowadzona Aria. Powstała we współpracy z OpenAI, czyli twórcami ChatGPT. Dlatego choć jest oparta na autorskim silniku Composer, łączy się z technologią GPT i ma dodatkowe funkcjonalności, takie jak wyszukiwanie informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu czy uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów Opery. W przyszłości funkcjonalność ta ma zostać rozszerzona o integrację z szeregiem dodatkowych zastosowań. Wśród nich mają pojawić się usługi wyszukiwania, obsługiwane przez kluczowych partnerów Opery.

Obecna forma Arii to interfejs czatu komunikującego się z użytkownikiem w przeglądarce Opera. Ale jest to dopiero pierwszy etap projektu. W nadchodzących wersjach przeglądarki usługa ma zostać jeszcze bardziej zintegrowana, zaś cel końcowy to natywne wtopienie się w Operę. Pozwoli to realizować SI zadania w oparciu o różne funkcje przeglądarki

Fot.: Opera

Chcesz sprawdzić dawane przez nią możliwości? Możesz przetestować je, pobierając najnowszą wersję Opery One (wersja developer). Na Androidzie można przetestować usługę w najnowszej wersji beta przeglądarki, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Uwaga - niezbędne jest utworzenie konta Opera lub użycie posiadanego.

Źródło: Opera