Sztuczna inteligencja zajmie się rozpoznawaniem obrazów

Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej ilości miejsc. Kolejnym jej zastosowaniem będzie wykrywanie i opisywanie grafik.

Microsoft Bing Chat korzysta z SI już od pewnego czasu, mając za zadanie wspomagać wyszukiwanie informacji. Wykorzystywana jest do tego autorska modyfikacja modelu ChatGPT-4. Została właśnie udoskonalona, a celem tej aktualizacji jest dodanie jej nowych możliwości, z których będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy niezależnie od tego, czy posługują się smartfonem, laptopem czy desktopem.

Na czym dokładnie to polega? Otóż sztuczna inteligencja pozwoli Ci na wyszukiwanie grafiki takiej samej lub identycznej, jak na grafice, którą jej pokażesz. Oprócz tego będzie mogła ją również opisać. Choć to ostatnie może wydawać się banalne, pomoże np. w zidentyfikowaniu miejsca na świecie lub też rozwiązań technologicznych. Każdy czasem widzi coś, czego nie do końca rozumie, a więc opcja ta może być przydatna w wielu zastosowaniach.

Microsoft udostępnił udoskonaloną wersję Bing Chat wybranej grupie użytkowników. Ponieważ zasady dostępu nie zostały wyjaśnione, można podejrzewać, że mamy tu testy A/B, rozdzielane drogą losową. Tak więc może być tak, że już możesz korzystać z tego rozwiązania, a być może nie będziesz mieć do niego dostępu przed oficjalnym udostępnieniem tego rozwiązania, co powinno nastąpić w okresie kilku kolejnych tygodni.

Źródło: Windows Latest