Sztuczna inteligencja zniszczy biznes Google? Tak twierdzi twórca Gmaila

Ostatnio dużo się mówi i pisze na temat sztucznej inteligencji, ze wskazaniem na ChatGPT. Stworzone przez OpenAI narzędzie wprowadziło ten obszar technologii na nowy poziom. Wśród wielu efektów, jakie przyniósł "mechanizm do rozmów", jednym z nich było danie impulsu Google do stworzenia własnego SI w celu rywalizowania z istniejącym. Paul Buchheit, któremu zawdzięczamy Gmaila, napisał na swoim twitterowym koncie, że Google ma tylko dwa lata, zanim jego wyszukiwarkowy biznes padnie. Dlaczego tak miałoby się stać?

Otóż SI będzie znajdować odpowiednie wyniki wyszukiwań lepiej i szybciej. Samo zaś wyszukiwanie nie będzie odbywać się za pomocą silnika Google oraz nie będzie wyświetlane na SERP (Search Engine Result Page), ale odbywać w chmurze. A trzeba przypomnieć, że mimo konkurencji i upływu czasu to właśnie dochody z wyszukiwania stanowią dla Google jedno z podstawowych źródeł kolosalnego dochodu. Ponieważ sztuczna inteligencja nie będzie generować ruchu stronie wyszukiwania Google, jej znacznie znacznie spadnie. Niektórzy analitycy przewidują nawet, że czeka ją los dawnych książek telefonicznych.

Ale Google nie zamierza stać bezczynnie i patrzeć na zmiany, tak więc jest to czarny scenariusz, który raczej nie nastąpi. A co zamiast tego? No cóż - możliwości jest wiele. Poczekamy, zobaczmy.

