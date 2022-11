Szukasz internetu mobilnego w abonamencie? Oto najtańsze oferty u polskich operatorów

Internet mobilny w abonamencie przyda nam się w różnych sytuacjach. Jednak nieraz najważniejsza jest po prostu cena. Sprawdziliśmy więc, gdzie dostaniemy go najtaniej.

Wybór internetu mobilnego w abonamencie może być ciężki - na rynku jest wiele bardzo różnych ofert. W tym artykule przedstawiliśmy już cały katalog usług oferowany przez największych operatorów w Polsce. Jednak nie zawsze szukamy czegoś dużego i drogiego - nieraz naszym celem jest zdobycie pakietu internetowego w jak najniższej cenie.

Internet mobilny w abonamencie może nam się przydać w wielu sytuacjach. Jednak nie zawsze potrzebujemy go wiele. Nieraz chcemy być po prostu pewni, że np. alarm w domu będzie działał, czy też nasz tablet zawsze będzie mógł wyszukać najlepszy przepis na ciasto. Do tego nie potrzebujemy ogromnej liczby gigabajtów, wystarczy mały, stały pakiet. Dlatego w tym tekście podpowiadamy, jaki plan u każdego operatora jest najtańszy.

Orange - pakiet 10 GB

Jeżeli potrzeby nam jak najtańszy pakiet internetowy, ciężko przebić ofertę Orange. Operator ma w zanadrzu usługę, dzięki której dostajemy 10 GB internetu w standardzie LTE na miesiąc. Co najlepsze, za taki pakiet zapłacimy jedynie 9,99 zł miesięcznie jeśli podpiszemy umowę na 24 miesiące.

Play - pakiet 150 GB

Play z kolei idzie w zupełnie inną stronę niż Orange. Operator nie oferuje bardzo małych pakietów internetowych w abonamencie, stawiając raczej na jak najlepsze ceny większych planów. Ze względu na to najmniejszy plan w ofercie Play oferuje nam aż 150 GB internetu co miesiąc. Za taki pakiet przyjdzie nam zapłacić 55 zł miesięcznie a umowa trwa 24 miesiące. W tym przypadku również dostajemy dostęp tylko do standardu LTE.

Plus - pakiet 30 GB

Jeśli szukamy czegoś trochę większego, niż oferta Orange, ale nie aż tak drogiego jak w Play, Plus ma ofertę idealnie po środku. Najniższy abonament operatora będzie nas kosztował 30 zł/mc. W tej cenie dostajemy 30 GB transferu miesięcznie, który na dodatek działa w standardzie 5G. Co więcej, pierwszy miesiąc naszego abonamentu będzie za darmo przy podpisaniu umowy na 24 miesiące.

T-Mobile - pakiet 40 GB lub 120 GB

Na koniec bardzo interesujaca oferta od T-Mobile. Operator ma w swoim katalogu dwa plany internetowe w takiej samej cenie: 20 zł/mc. Pierwszy z nich, dostępny tylko online, zagwarantuje nam 100 GB transferu na miesiąc, a umowę musimy podpisać zaledwie na 12 miesięcy. Z kolei druga opcja to już zwykła oferta na 24 miesiące, gdzie za tę samą cenę 20 zł/mc mamy do naszej dyspozycji 40 GB internetu. Oba te plany gwarantują nam dostęp do sieci w standardzie 5G.