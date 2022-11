Szukasz internetu mobilnego w abonamencie? Sprawdziliśmy ofertę T-Mobile - jest w czym wybierać

Internet mobilny może nam się przydać w wielu miejscach. Czy to wyjazd w miejsce, gdzie nie ma Wi-Fi, czy też oddzielna karta do innego urządzenia, taki plan może się przydać w wielu okolicznościach. Sprawdzamy, jakie abonamenty na internet oferuje T-Mobile.

Internet mobilny w abonamencie to kwintesencja wygody. Płacimy jedną miesięczną stawkę i nie musimy martwić się o doładowanie konta, wykupienie pakietu czy inne problemy związane z ofertami na kartę. Wielu operatorów przygotowuje dodatkowo ciekawe oferty, dzięki którym taryfę internetu mobilnego możemy znaleźć w naprawdę atrakcyjnych cenach.

W tym artykule sprawdzamy, co może nam zaoferować T-Mobile. Operator ma kilka interesujących ofert dla osób poszukujących internetu mobilnego w abonamencie, dzięki którym już nigdy nie stracimy połączenia za światem. Może to być idealny dodatek do naszego abonamentu telefonicznego, albo też pierwsze zetknięcie z ofertą operatora.

Jaki internet mobilny na abonament wybrać w T-Mobile?

T-Mobile przygotowało w swojej ofercie trzy taryfy internetu mobilnego. Każda z nich będzie odpowiednia dla innych użytkowników, gdyż różnią się zarówno wielkością pakietu internetowego, jak i długością umowy. Oto dostępne możliwości;

Internet 40 GB

Najniższy pakiet internetowy w abonamencie zapewni nam 40 GB transferu miesięcznie. Za taki pakiet musimy zapłacić 20 zł/mc - po uwzględnieniu rabatów za obsługę elektroniczną oraz terminową płatność. Oczywiście internet od T-Mobile obsługuje standard 5G. Umowa w tej wersji trwa 24 miesiące.

Internet 60 GB

Kolejnym wariantem abonamentu internetowego w T-Mobile jest wersja oferująca nam 60 GB transferu na miesiąc. Za tę taryfę zapłacimy już 30 zł miesięcznie - w tej cenie również uwzględnione są rabaty w wysokości do 10 zł/mc. Do naszej dyspozycji również tutaj jest internet w standardzie 5G. Umowa, jak w poprzednim przypadku, trwa 24 miesiące.

Internet 100 GB

Największy pakiet internetu oferowany przez T-Mobile w abonamencie wynosi 100 GB miesięcznie. Jednakże ta oferta jest trochę inna od dwóch pozostałych. Jej cena jest bardzo atrakcyjna - wynosi jedynie 20 zł na miesiąc. Jednakże tę umowę możemy podpisać jedynie przez internet - nie ma możliwości zawarcia jej osobiście w salonie. Co więcej, okres zobowiązania w tym przypadku wynosi 12 miesięcy, nie 24 tak jak w innych wariantach. Nie tracimy oczywiście dostępu do sieci 5G - w tym przypadku również możemy korzystać z tego standardu.

T-Mobile - jakie urządzenia dobrać do abonamentu?

Biorąc internet w abonamencie od T-Mobile, możemy też zainteresować się jednym z urządzeń, które są do dobrania do takiej oferty. Wśród nich znajdziemy wiele ciekawych sprzętów - od przenośnych routerów, przez tablety, do komputerów. Oto kilka najciekawszych urządzeń, które możemy znaleźć w sklepie T-Mobile.

