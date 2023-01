Szukasz ładowarki lub powerbanka? Taniej niż w Lidlu nie będzie

Któż z nas nie korzysta ze smartfona? Odpowiednia ładowarka pozwoli Ci na efektywne naładowanie telefonu. Jeśli jesteś poza domem, niezbędnym okaże się być powerbank. Przejrzeliśmy ofertę Lidla, aby wyselekcjonować najbardziej atrakcyjne oferty!

Niezbędnik dla każdego użytkownika smartfona

Jeśli należałeś do grona szczęściarzy, którzy byli w posiadaniu telefonu już na początku XXI wieku, najpewniej do tej pory wspominasz niezwykle wytrzymałą baterię. Zasilanie odbywało się wówczas mniej więcej raz w tygodniu, a czasem i rzadziej - to dość duża dysproporcja między dzisiejszymi standardami. Niemniej, diametralnie wzrosła również ilość funkcji, a każda aplikacja oraz łączność bezprzewodowa to kolejny aspekt, który wpływa na konieczność coraz częstszego ładowania. Choć jeden z pierwszych telefonów z panelem solarnym zadebiutował już w 2009 roku, nie zagwarantował rozwiązaniu dużej popularności. Na przestrzeni lat doszło jednak do wielu istotnych zmian w kwestii ładowania gadżetów elektronicznych. Jest to m.in. zmiana typu wejść, ale również standard ładowania Qi (pierwsze zgodne modele ukazały się już w 2010 roku).

Era smartfonów przynosi nam równie wiele strat, jak i korzyści, jednak aby pozostać w kontakcie - nie możemy pozwolić sobie na ich rozładowanie. W celu wybrania odpowiednich ładowarek i powerbanków, które będą efektywne, a tym samym - atrakcyjne cenowo, zajrzeliśmy do Lidla. Poniżej znajdziesz model niemal dla każdego, zarówno gdy mowa o rodzaju, jak i pojemności, liczbie gniazd i nowych technologii.

Lidl: Efektywne ładowanie smartfona - przegląd ładowarek

TRONIC Podkładka ładująca Qi Dual, 20 W

bezprzewodowa ładowarka Qi®

do równoczesnego ładowania 2 urządzeń

do wszystkich urządzeń mobilnych obsługujących technologię Qi® np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note 10 i innych smartfonów z technologią Qi

aby naładować smartfon, wystarczy go położyć

elegancki, kompaktowy i płaski design

kontrolka sygnalizacyjna LED

ładuje również przez cienkie etui

dołączone akcesoria: kabel ładujący USB (typ A na typ C)

Cena: 49,99 zł

TRONIC Ładowarka do telefonu bezprzewodowa 7,5 W

szybkie, bezprzewodowe ładowanie telefonów iPhone 12/12Pro i iPhone 13/13Pro

aby naładować smartfon, wystarczy go położyć

ładuje również przez cienkie etui

ze zintegrowanym kablem USB-C

magnetyczna

składana podstawa dla lepszego trzymania

smukły design i wysoka wydajność

wejście: 9 V / 2,22 A maks.

wyjście: 7,5 W maks.

Cena: 59,90 zł

TRONIC Ładowarka ścienna, 2 porty USB, z zasilaniem, 30 W

możliwość równoległego ładowania do dwóch urządzeń

do ładowania akumulatorów/zasilania przez gniazdo sieciowe

z "Smart Fast Charge" dla optymalnego czasu ładowania

dla telefonów komórkowych, tabletów, czytników e-booków itp.

urządzenia USB-C ładowane są niezwykle szybko z mocą 18 W przez dedykowany port Power Delivery

ładuje urządzenia zgodne z PD do 50% w 30 minut przez port PD-USB-C

z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniem i zwarciem

niezwykle szybkie ładowanie dzięki systemowi power delivery

złącza: 1 x USB-A, 1x USB-C

Cena: 69,90 zł

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi Dual, 20 W

do szybkiego, bezprzewodowego ładowania urządzeń z obsługą Qi®.

możliwość równoległego ładowania do dwóch urządzeń

z diodami LED sygnalizującymi połączenie/połączenie i błędy

wystarczy umieścić smartfon na ładowarce i naładować

elegancka i smukła konstrukcja o wysokiej wydajności

ładowanie nawet przez cienkie obudowy ochronne

kompatybilne urządzenia: iPhone 13/13 Pro, iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note 10 i inne smartfony obsługujące Qi®

całkowita moc wyjściowa: maks. 20 WI

moc bezprzewodowa: 2x maks. 10 WI

Cena: 79,90 zł

TRONIC Ładowarka PD, 60 W

ładowarka PD w kompaktowej obudowie przeznaczona jest do szybkiego ładowania

z technologią GaN (azotku galu) dla wysokiej wydajności w przekazywaniu energii do urządzenia

możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

do ładowania akumulatorów/zasilania przez gniazdo sieciowe

ultraszybkie ładowanie – 40% szybciej niż ładowarki z 5 V, 1 A

port USB typu C PD oferuje maksymalną moc 60 W

do laptopów, tabletów, smartfonów itp.

Power Delivery (PD) to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia ultraszybkie ładowanie wszystkich urządzeń zgodnych z PD, w tym Apple iPhone, Samsung Android, iPad Pro i laptop

ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

z funkcją Smart Fast Charge zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

z zabezpieczeniem przed prądem przetężeniowym i zwarciem

złącza: 1 x USB typu A, 1x USB typu C PD

Cena: 139 zł

TRONIC Powerbank 10000 mAh, z Power Delivery

Z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 10.000 mAh

Do mobilnego ładowania smartfonów, tabletów, czytników e-book itp.

Możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Technologia PD 3.0 (USB typu C) i Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (USB typu A) dla wyjątkowo szybkiego ładowania

Ładuje urządzenia zgodne z PD nawet o 70% szybciej

Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

4 diody LED informujące o stanie naładowania

Z mechanizmami zabezpieczającymi przed przegrzaniem i zwarciem

Pełne naładowanie w ciągu ok. 6,5 godziny

złącza: 1x USB Typ C PD, 1x USB Typ A QC

Cena: 79,90 zł

Całą ofertę ładowarek, stacji zasilania oraz powerbanków znajdziesz pod tym linkiem.

