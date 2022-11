Szukasz nowego smartfona? Sprawdź najlepsze promocje z okazji nadchodzącego Black Friday

W popularnych polskich sklepach z elektroniką zaczęły pojawiać się pierwsze promocje z okazji zbliżającego się Black Friday.

Black Friday rozpocznie się 25 listopada. Wydarzenie związane jest z wieloma atrakcyjnymi ofertami, które już teraz zaczęły pojawiać się w poszczególnych sklepach. W tym tekście przeglądamy dla was najciekawsze propozycje na smartfony w trzech kategoriach:

Smartfony do 1000 zł,

Smartfony do 2500 zł,

Promocje na flagowce.

Artykuł będzie regularnie aktualizowany, a więc będziemy go uzupełniać o nowe interesujące oferty. Więcej rabatów na telefony możecie znaleźć także tutaj.

Smartfony do 1500 zł

Motorola Moto G52 4/128GB

Źródło: Motorola

Model Moto G52 jest jednym z ciekawszych smartfonów w swojej cenie. Urządzenie zostało oparte na procesorze marki Qualcomm - Snapdragonie 680 - który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci masowej. Wyświetlacz w przecenionej Motoroli jest dosyć spory i ma przekątną 6.6-cala, a dodatkowo został on wyposażony w możliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Urządzenie posiada slot na dwie karty SIM, a także wejście na karty micro SD.

Cena: 1199 zł 999 zł / Link

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64GB

Źródło: Xiaomi

Urządzenie ma trzy istotne zalety: pierwszą z nich jest duży wyświetlacz o przekątnej 6.67-cala, drugą bateria o pojemności ponad 5000 mAh, a trzecią aparat, którego rozdzielczość to 108 Mpix. Warto zauważyć, że takie obiektywy to rzadkość w tej półce cenowej i jest to jedna z cech, które najmocniej wyróżniają model Note 10 Pro na tle większości konkurencji w tej cenie.

Cena: 1199 zł 1099 zł / Link

Smartfony do 2500 zł

OPPO Reno6 5G 8/128 GB

Źródło: OPPO

Model OPPO Reno6 5G to smartfon ze średniej półki cenowej choć trzeba przyznać, że jego cena jest bliższa budżetowym urządzeniom niż drogim flagowcom. Telefon posiada zestaw trzech obiektywów, których rozdzielczość to: 64 Mpix, 8 Mpix oraz 2 Mpix. Jedną z jego najciekawszych funkcji jest obsługa 5G oraz wyświetlacz z 90 Hz odświeżaniem obrazu. Smartfon został oparty na procesorze MediaTek Dimensity 900 i oferuje użytkownikom 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki.

Cena: 1899 zł 1799 zł / Link

iPhone 11 64GB

Źródło: Apple

Starszy model popularnego flagowca od Apple. Urządzenie posiada dosyć kompaktowy ekran o przekątnej 6.1-cala oraz zestaw trzech obiektywów, które znajdziemy na pleckach smartfona. Pomimo swojego wieku (flagowiec zadebiutował w 2019 roku) użytkownicy iPhone'a 11 nadal mogą liczyć na wsparcie najnowszymi aktualizacjami do kolejnych wersji systemu iOS.

Cena: 2799 zł 2499 zł / Link

Promocje na flagowce

Samsung Galaxy S22 8/128 GB

Źródło: Samsung

Galaxy S22 to smartfon niemalże kompletny. Urządzenie posiada wydajny procesor wspierany przez 8 GB pamięci RAM, kompaktowy ekran o przekątnej 6.1-cala oraz możliwość obsługi łączności w standardzie 5G. Na pleckach smatfona znajdziemy zestaw trzech obiektywów o rozdzielczości: 50 Mpix, 12 Mpix oraz 10 Mpix. Warto także wspomnieć, że model Galaxy S22 będzie otrzymywał duże aktualizacje do kolejnej wersji systemu Android aż do początku 2026 roku.