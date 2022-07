Szukasz okazji na Amazon Prime Day? Amazon ma świetne oferty na swoje Echo, Kindle i Fire TV

Amazon podczas Prime Day 2022 oferuje nie tylko przedmioty innych marek, ale też swoje własne urządzenia. Sprawdzamy najlepsze oferty na urządzenia z serii Fire TV, Echo i Kindle!

Amazon Prime Day to już świecka tradycja w USA. W tym roku po raz pierwszy możemy do niej przystąpić w Polsce. Pomiędzy wieloma promocjami znajdziemy też urządzenia prosto od Amazona. Są to między innymi czytniki e-booków Kindle, inteligentne głośniki wpierające asystenta głosowego Alexa, a także Fire TV - TV Stick, które przekształci nasz telewizor w Smart TV z dostępem do usług Amazona. Sprawdzamy jakie promocje na swoje własne sprzęty przygotował amerykański gigant e-commerce.

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max to idealne urządzenie dla każdego miłośnika serwisów streamingowych. Dzięki niemu można zamienić każde urządzenie z wejściem HDMI na pełnoprawne smart TV, na którym obejrzymy wszystkie ulubione filmy i seriale - a to wszystko w 4K. Do tego pilot ma wbudowany mikrofon, dzięki któremu możemy wydawać polecenia asystentowi Alexa.

Cena: 309,99 zł 216,99 zł. Sprawdź

Kindle

Kindle nie trzeba nikomu przedstawiać - to najpopularniejsze czytniki e-booków na świecie. W tym podstawowym modelu dostajemy wszystko to, z czego znane są czytniki Amazona - dostęp do wielkiej biblioteki e-booków, sprawny system i 8 GB miejsca na ksiązki. Do tego regulowane podświetlenie ekranu pomoże nam czytać przy gorszym świetle, a bateria starcza na tygodnie użytkowania.

Cena: 399,99 zł 224,99 zł. Sprawdź

Echo Dot 4. generacji

To inteligentny głośnik, który łączy się z asystentem głosowym Alexa, umożliwiając m.in. odtwarzanie muzyki - z takich serwisów muzycznych jak np.: Amazon Music, Apple Music, Spotify czy Pandora, SiriusXM. Pozwala także na sterowanie kompatybilnymi urządzeniami smart home. Wystarczy wydać odpowiedni komunikat, aby uruchomić oświetlenie czy zablokować drzwi. Głośnik posiada złącze Jack 3.5 mm.

Cena: 299,99 zł 99,99 zł. Sprawdź

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite to rozwinięcie idei czytnika e-booków. Dostajemy większy, bardziej wyrazisty ekran z lepszą rozdzielczoscią, lepsze oswietlenie niż zywkły Kindle, a do tego wodoodporność, dzięki której czytanie nad wodą czy w wannie już nie będzie stresującym przeżyciem.

Cena: 689,99 zł 459,99 zł. Sprawdź

Fire TV Stick

Podstawowy TV Stick od Amazona. Dzięki niemu zamienimy każdy telewizor w smart TV i będziemy mogli cieszyć się ulubionymi serwisami streamingowymi czy Youtube na naszym monitorze. To świetny sposób aby tchnąć nowe życie do naszego starszego telewizora.