Szukasz pomysłu na prezent? iPhone, MacBook lubi inne akcesoria prosto od producenta to najlepszy wybór

Apple to jednak z najbardziej znanych i prestiżowych firm na świecie. Zew względu na to prezenty od tego producenta są tak pożądane przez wiele osób - nie tylko działają świetnie, ale też dobrze wpisują się w wiele sposobów życia. Sprawdzamy, jakie prezentowe pomysły znajdziemy na stronie Apple.

Produkty Apple bardzo często są na samej górze listy prezentów. Trudno się temu dziwić - firma od lat słynie z dopracowanych urządzeń z bardzo wysoką jakością wykonania. Ze względu na to coraz więcej osób zwraca się do Mikołaja z prośbą o produkty tej marki.

Sprawdzamy więc, jakimi urządzeniami najlepiej zainteresować się w tym roku oraz które warianty mogą być najciekawsze. Jako że katalog firmy z Cupertino jest dość szeroki, wybraliśmy najciekawsze propozycje zarówno dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z urządzeniami z logo z nadgryzionym jabłkiem, ale też znaleźliśmy ciekawe akcesoria dla osób, które już korzystają ze sprzętu Apple.

Warto też pamiętać, że zamawiając prezenty od Apple, możemy liczyć na szybką i fachową pomoc. Nie dość, że sprzęt zamówiony do 20.12 zostanie nam na pewno dostarczony jeszcze przed Wigilią. W wielu przypadkach możemy też liczyć na możliwość spakowania prezentu a nawet darmowy grawerunek na urządzeniu.

Te urządzenia Apple będą najlepszym prezentem

Apple Watch SE 2. gen

Najnowszy Apple Watch to idealna propozycja na rozszerzenie swojego arsenału urządzeń Apple o smartwatch. Pozwoli on na zmierzenie podstawowych funkcji życiowych organizmu, śledzenie treningów, ale też różnego rodzaju funkcje związane z inteligentnymi zegarkami, jak sterowanie muzyką z telefonu, odbieranie wiadomości czy też uruchamianie różnych aplikacji. to idealny partner każdego fana technologii - teraz z jeszcze dokładniejszymi sensorami!

Apple Watch SE 2 możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

iPad 9. gen

iPada 9. generacji nie trzeba nikomu przedstawiać - to klasyczny tablet, którego od lat nie udaje się zdetronizować. Świetne zaplecze aplikacji, a także idealnie dobrane akcesoria sprawiają, że jest to kompan nie tylko do zabawy, ale też potężna maszynka do pracy. Zrobi on wszystko, czego tylko obdarowany sobie od niego zażyczy!

iPada 9. generacji możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Apple Watch Series 8

Jeśli szukacie smartwatcha z bardziej rozwiniętymi możliwościami, najnowszy Apple Watch Series 8 to bardzo dobry wybór. Posiada jeszcze więcej funkcji pozwalających na mierzenie ni tylko tętna, ale też zawartości tlenu we krwi czy nawet wykonywanie EKG. Co więcej, może on teraz mierzyć naszą temperaturę oraz jeszcze dokładniej obliczać kalorie spalane przez treningi czy też dawać informacje na temat naszej aktywności fizycznej. To rarytas dla osób, którym zależy na dokładnych informacjach treningowych i zdrowotnych.

Apple Watch Series 8 możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

iPhone 14/iPhone 14 Plus

Najnowszy iPhone to zawsze świetny pomysł na prezent. Wraz z każdą generacją przychodzą interesujące nowości - w tym przypadku możliwość wykrywania wypadków samochodowych, komunikacja satelitarna czy też ulepszone kamery. Dzięki temu nowy iPhone to zawsze świeży, pożądany prezent, który mile zaskoczy każą obdarowaną osobę!

iPhone'a 14 oraz 14 Plus możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramki poniżej.

MacBook Air M1

Jeśli szukacie laptopa dla miłośnika Apple, w 99 procentach przypadków nie ma lepszego wyboru niż MacBook Air z procesorem M1. Jest to mały, poręczny komputer, który jednocześnie bardzo sprawnie wykona praktycznie każde postawione przed nim zadanie. Jeśli ktoś nie potrzebuje gamingowego monstrum lub nie wykonuje skomplikowanych wizualizacji 3D, MacBook Air M1 będzie idealnym rozwiązaniem na gwiazdkowy prezent!

MacBooka Air M1 możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

MacBook Pro M2

Jeśli jednak Mikołaj szuka czegoś trochę mocniejszego, warto też zwrócić uwagę na nowego MacBooka Pro z procesorem M2. Dzięki szybszemu procesorowi i karcie graficznej potrafi on jeszcze więcej, a dodatkowy silnik odpowiedzialny za dekodowanie plików wideo sprawia, że jest to zapewne najlepszy partner każdego aspirującego montażysty.

MacBooka Pro M2 możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Najlepsze akcesoria od Apple do iPhone'a, iPada i Maca

Oczywiście nie samymi urządzeniami człowiek żyje. Warto też zwrócić uwagę na akcesoria, dzięki którym korzystanie z produktów Apple będzie jeszcze milsze i bardziej uniwersalne. Oto kilka najciekawszych propozycji na Święta 2022!

Apple AirTag

AirTag możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Ładowarka MagSafe

Ładowarkę MagSafe możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Silikonowe Etui z MagSafe - iPhone 14

Silikonowe Etui do iPhone'a 14 z MagSafe możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Skórzany portfel z MagSafe do iPhone’a

Portfel z MagSafe możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Etui Smart Folio do iPada 10. gen

Etui Smart Foli do iPada 10 generacji możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

Apple Pencil

Apple Pencil możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.

AirPods 3. gen

AirPodsy 3. generacji możecie kupić na stronie producenta tutaj lub u jednego z autoryzowanych sprzedawców, klikając w ramkę poniżej.