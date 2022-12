Szukasz prezentu do 100 lub 200 zł? Ja w tej cenie kupiłbym te smartbandy

Smartbandy i smartwatche to jedne z najbardziej uniwersalnych akcesoriów, które coraz częściej znajdują sobie prostą drogę do naszego codziennego życia. Jest to też świetny pomysł na prezent, który przypadnie do gustu wielu obdarowywanym!

Smartwatche z roku na rok stają się coraz popularniejszym akcesorium nie tylko dla zapalonych sportowców. Dzięki nim możemy dokładnie mierzyć nasze treningi oraz inne formy aktywności fizycznej, ale pomagają one również w codziennych czynnościach. Czy to przypominanie o chwili przerwy od siedzenia, czy też mierzenie naszych funkcji życiowych albo wygodne odczytywanie powiadomień ze smartfony - ich możliwości przemawiają do coraz większej liczby zadowolonych użytkowników.

Ze względu na to jesteśmy przekonani, że to właśnie smartwatche będą jednymi z najpopularniejszych produktów kupowanych na tegoroczne Święta. Nie dość, że jest to idealny prezent pod choinkę, to jeszcze możemy być tak zachęceni entuzjazmem obdarowanej osoby, że nawet zdecydujemy się na zakup takiej opaski dla siebie.

Aby pomóc w wyborze i znalezieniu najlepszych ofert, w tym artykule przedstawiamy najlepsze modele w różnych półkach cenowych. Oferty przedstawione są od najtańszych do najdroższych - dzięki temu każdy znajdzie propozycję idealną dla siebie. Warto też zajrzeć do naszego drugiego rankingu, w który podsumowujemy wszystkie sportowe trackery dostępne na rynku. Znajdziecie tam nie tylko opaski do 200 zł, ale też smartwatche i innego rodzaju akcesoria, które pomagają w codziennej aktywności oraz monitorowaniu swojego zdrowia. Tutaj znajduje się link do tego artykułu. Jeśli więc szukacie na święta bardziej zaawansowanego smartbanda i nie jesteście ograniczeni budżetem do 200 zł - warto sprawdzić nasze propozycje także z drugiego artykułu!

Smartbandy i smartwatche do 50 zł

Xiaomi Mi Band 4C

Mi Band 4C to idealny wybór, jeśli potrzebujemy budżetowej opaski sportowej, która zmierzy naszą aktywność oraz podstawowe funkcje życiowe naszego organizmu. Dzięki takiemu sprzętowi możemy przyzwyczaić się do tej technologii, jest to też idealny podarek dla osób najmłodszych i najstarszych w rodzinie - dzięki temu będą mogły mieć pod ręką swój puls oraz przemierzone kroki.

Huawei Band A2

Inną propozycją z najbardziej budżetowej półki jest główny konkurent Xiaomi 4C - Huawei Band A2. Dostajemy w nim bardzo podobne możliwości - czujnik pulsu, możliwość mierzenia kroków oraz śledzenie aktywności w czasie rzeczywistym. Jest jednak kilka różnic. W przypadku propozycji Huawei odpada nam kolorowy ekran, który został zastąpiony przez monochromatyczny, czarno-biały wyświetlacz. Skutkuje to zdecydowanie mniej estetyczną tarczą, ale ma też duże zalety. Opaska może wytrzymać na jednym ładowaniu aż 18 dni - to niesamowicie imponujący wynik dla tak małego sprzętu!

Smartbandy i smartwatche do 100 zł

Hama Fit Track 1900

Hama Fit Track 1900 to niepretensjonalny smartband, który pomija wiele rozwiązać estetycznych i skupia się na funkcjonalności., Nie dostaniemy tu skomplikowanego interfejsu graficznego czy nawet kolorowego ekranu, ale mamy za to wiele możliwości śledzenia naszej aktywności fizycznej oraz zdrowia. To idealny prezent dla osób, które nie chcą się rozpraszać kolorowymi menu i wolą proste, przejrzyste informacje na nadgarstku.

Xiaomi Mi Band 4

Jeśli szukamy podstawowego smartbanda, warto zwrócić uwagę na trochę starszą propozycje giganta tego rynku - Xiaomi. Band 4 ma już swoje lata, jednak nadal działa świetnie i idealnie spełnia swoje funkcje mierzenia naszych treningów oraz pomagania nam w codziennej aktywności fizycznej. Poza tym, dzięki bardzo niskiej cenie, jest to jednak z najlepszych opcji dla osób szukających najlepszego stosunku ceny do jakości.

Samsung Galaxy Fit 2

Propozycja od Samsunga może pochwalić się idealną integracją ze smartfonami tej firmy, oraz oczywiście dużymi możliwościami sportowymi. Wiele trybów w treningu, w tym pięć wariantów, które opaska potrafi wykrywać automatycznie - to duże ułatwienie dla zapalonych sportowców. Warto skusić się na ten sprzęt, a obdarowana osoba na pewno będzie zachwycona!

Smartbandy i smartwatche do 200 zł

Realme Band 2

Realme Band 2 to świetna propozycja dla osób poszukujących tańszego smartwatcha, który potrafi zaskoczyć swoimi możliwościami monitorowania aktywności oraz sporym, przejrzystym ekranem. Dzięki połączeniu ze świetną aplikacją realme, mamy dostęp do wielu statystyk i bardzo przejrzystego interfejsu - trudno nie lubić tej opaski!

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Band 7 to bezsprzecznie jeden z najlepszych - jeśli nie w ogóle najlepszy - smartbandów obecnie na rynku. W przystępnej cenie dostajemy najnowsze możliwości i sensory, miedzy innymi całodzienne automatyczne monitorowanie pulsu i zawartości tlenu we krwi, świetny ekran oraz bardzo dobry czas działania na baterii. Trudno znaleźć coś lepszego - nie tylko w tej cenie, ale wśród smartbandów w ogóle. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o tej opasce, warto przyjrzeć się naszej recenzji.

Fitbit Inspire 2

Fitbit od Google to jedna z najbardziej znanych marek sportowych akcesoriów. Dzięki świetnemu oprogramowaniu, dobrym czujnikom i dokładnemu pomiarowi aktywności jest to bardzo znana opaska, jednak wybór ten jest zarezerwowany dla osób nastawionych bardziej sportowo - próżno tu szukać nawet kolorowego wyświetlacza. Dla sportowców na naszej liście prezentów jest to jednak świetny wybór.