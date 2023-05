Szukasz prezentu na Dzień Matki? Sprawdź najlepsze słuchawki bezprzewodowe True Wireless w 2023 roku

Szukasz nowych słuchawek do swojego smartfona? Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór jednego z modeli True Wireless. W zestawie otrzymamy dwie słuchawki oraz etui ładujące, a podczas użytkowania nie będziemy musieli martwić się irytującymi przewodami.

Realme Buds fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Czym są słuchawki True Wireless

Gdy Apple w 2016 roku wprowadziło na rynek pierwszego iPhone'a bez złącza słuchawkowego Jack, cały świat skrytykował tą decyzję. Konkurencja się śmiała, a recenzenci w każdym teście narzekali na brak klasycznego portu. Dla Apple był to jednak dopiero początek rewolucji. W grudniu 2016 roku zaprezentowano AirPodsy. Mowa o prawdziwe bezprzewodowych słuchawkach z etui ładującym, które wyglądały jak EarPodsy dołączane wtedy do iPhonów, ale bez fizycznego kabla.

Sam pomysł słuchawek True Wireless nie był nowy, ale to Apple postanowiło go spopularyzować. Konsumenci bardzo szybko stwierdzili, że pomysł ten nie ma najmniejszego sensu. Dziś wiemy już jak bardzo myliliśmy się w 2016 roku. Zaledwie po kilku latach na rynku nie ma już praktycznie żadnych nowych smartfonów ze złączem słuchawkowym, a każdy liczący się producent posiada w swojej ofercie co najmniej jeden model słuchawek True Wireless. Produkcją tego typu sprzętu zajęli się nie tylko twórcy sprzętu audio, ale także największe firmy technologiczne, które traktują swoje słuchawki jako element większego ekosystemu.

Słuchawki TWS na przestrzeni ostatnich lat znacząco wyewoluowały. Po pierwsze producenci obniżyli ich cenę. Najtańsze modele kupimy za niecałe 100 zł. Topowe słuchawki True Wireless z ANC i mnóstwem gadżetów to wydatek około 1000 zł. Zmienił się również sposób łączności - popracowano nad minimalizacją opóźnień i łatwym przełączaniem źródeł dźwięku.

Jak wybrać odpowiedni model

Najistotniejsze kwestie to komfort użytkowania i czas pracy na baterii. Ogromnym atutem słuchawek TWS jest również wygoda - same słuchawki są niesamowicie lekkie i nie posiadają zbędnych kabli, które przez przypadek mogą zahaczać o naszą szyję lub uszy. Aktualnie większość nowych modeli wykorzystuje konstrukcje dokanałowe z dodatkowymi wkładkami sylikonowymi, które dodatkowo pozwalają dopasować konstrukcję do naszych preferencji. Całość współpracuje z ANC - redukcją hałasu z otoczenia. Jeżeli nie lubisz słuchawek dokanałowych nadal możesz kupić klasyczne konstrukcje douszne bez ANC.

Poniżej znajdziesz słuchawki TWS, które będą najlepszym zakupem w 2023 roku. W naszym zestawieniu umieściliśmy propozycje z każdego segmentu cenowego, więc z pewnością znajdziesz dla siebie odpowiedni model.

Xiaomi Redmi Buds 3

Źródło: Xiaomi

Xiaomi znane jest z tworzenia solidnych produktów sprzedawanych w niskiej cenie i nie inaczej jest ze słuchawkami Xiaomi Redmi Buds 3. Za około 200 zł otrzymamy sprawnie działające akcesorium, które można polecić mniej wymagającym użytkownikom. Jednocześnie Xiaomi Redmi Buds 3 to jedne z najtańszych bezprzewodowych słuchawek, których zakup polecamy.

Model ten wyposażono w łączność Bluetooth 5.2, która minimalizuje opóźnienia i redukuje zużycie energii. Maksymalny zasięg działania wynosi 10 metrów. Jedno naładowanie urządzenia pozwala na 5 godzin pracy, ale z etui ładującym czas ten możemy wydłużyć nawet do 20 godzin. Xiaomi Redmi Buds 3 oferują również wygodne sterowanie dotykowe oraz wbudowany system redukcji szumów. Słuchawki spełniają normę wytrzymałości na poziomie IP54 co oznacza, że są one odporne kurz oraz zachlapania.

Huawei Freebuds 4i

Huawei Freebuds 4i

Chiński producent od lat zajmuje się produkcją słuchawek bezprzewodowych. Huawei doskonale radzi sobie również ze słuchawkami True Wireless, a przystępny cenowo model Freebuds 4i to potwierdza. Za niespełna 300 zł otrzymamy dobrze grające słuchawki z wytrzymała baterią oraz sprawnie działającym trybem ANC, który do niedawna zarezerwowany był dla droższych modeli Huawei. Słuchawki wyposażono w baterię pozwalającą na 10 godzin pracy, tryb ANC z możliwością personalizacji oraz moduł Bluetooth 5.2.

Za reprodukcję dźwięku odpowiadają 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Funkcja ANC w Huawei Freebuds 4i posiada funkcję redukcji hałasu oraz tryb przezroczystości, który wzmacnia dźwięki dochodzące z otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek. W niewielkim etui znajdziemy akumulator o pojemności 215 mAh, który pozwala na dodatkowe 22 godziny słuchania muzyki bez ANC. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Producent przewidział szybkie ładowanie, dzięki któremu w 10 minut odzyskamy energię na 4 godziny słuchania.

JBL Tune 230NC TWS

Źródło: JBL

Słuchawki JBL Tune 230NC TWS to sprzęt za około 400 zł. Obsługują one łączność Bluetooth 5.2 oraz posiadają wbudowany mikrofon, który umożliwia swobodne rozmowy przez telefon. Producent zapewnia, że łączność ze smartfonem zostanie utrzymana nawet na odległość 10 metrów, bez powstawania zakłóceń w transmisji sygnału. Słuchawki zostały również wyposażone w technologię wyciszania hałasów pochodzących z otoczenia. Umożliwia ona komfortowe słuchanie muzyki oraz rozmowy - nawet kiedy znajdujemy się w głośnym miejscu.

Urządzenie posiada konstrukcję dokanałową, a w zestawie - oprócz samych słuchawek - znajdziemy także etui ładujące, kabel USB-C oraz 3 parek wkładek dousznych, które pomogą nam lepiej dopasować sprzęt do naszych uszu. JBL Tune 230NC TWS zapewniają aż 10 godzin pracy po jednym ładowaniu przy wyłączonym trybie ANC. Jeżeli zdecydujemy się na używanie funkcji aktywnej redukcji szumu, to możemy liczyć na 8 godzin ciągłej pracy.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro

Duże doświadczenie w produkcji słuchawek True Wireless ma również Samsung, który w pewnym momencie wykupił firmę AKG w celu zapewnienia sobie dostępu do technologii z dziedziny audio. Samsung Galaxy Buds Pro to wysokiej klasy słuchawki TWS z wbudowanym systemem ANC, który według producenta eliminuje do 99% hałasów z otoczenia. Słuchawki posiadają trzy mikrofony, które radzą sobie z redukcją hałasu i rozmową nawet podczas spaceru w wietrzny dzień.

Całość działa na baterii do 8 godzin, a etui ładujące pozwala wydłużyć ten czas o dodatkowe 20 godzin. Słuchawki naładujemy z wykorzystaniem USB Typu C oraz ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Posiadacze smartfonów Galaxy mogą skorzystać z opcji PowerShare. Samsung Galaxy Buds Pro są w pełni kompatybilne z ekosystemem Samsunga. Producent zadbał również o wysoki poziom wodoszczelności, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX7. Jakością dźwięku zajęli się inżynierowie AKG. Wykorzystali oni 6,5-milimetrowy głośnik wysokotonowy oraz 11-milimetrowy głośnik niskotonowy.

OnePlus Buds Pro 2

Źródło: OnePlus

OnePlus Buds Pro 2 to słuchawki oferujące przede wszystkim świetne brzmienie. Urządzenie otrzymało certyfikat Hi-Res Audio Wireless co w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ przy tworzeniu urządzenia brał udział popularny kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer. Słuchawki posiadają przetworniki Melody Boost oraz opcję dźwięku przestrzennego. W kontekście jakości audio oraz kinowych doświadczeń podczas oglądania filmów, są to zdecydowanie jedne z najlepszych słuchawek typu TWS na rynku.

Urządzenie zostało także wyposażone w aktywną redukcję hałasu, choć niestety nie należy ona do czołówki w swojej kategorii. Słuchawki pozwalają na około 9 godzin pracy przy wyłączonym ANC (zwiększające się do 39 godzin z erui) oraz 6 godzin pracy gdy tryb redukcji szumów pozostaje włączony (z etui do 25 godzin). Urządzenie obsługuje standard Bluetooth 5.3 i pozwala na odejście od smartfona na 10 metrów bez obaw o zakłócenia w transmisji audio.

Apple AirPods Pro 2

Źródło: Apple

AirPods Pro 2 to topowy model słuchawek True Wireless w ofercie Apple. Zadebiutowały one w 2022 roku, na tym samym evencie co iPhone 14. Najistotniejszymi modyfikacjami względem poprzedniego modelu jest wykorzystanie chipu H2, który znacznie przewyższa swoimi możliwościami układ zastosowany w słuchawkach z 2019 roku. Użycie nowych podzespołów pozwala na poprawę jakości dźwięku, zmniejszenie opóźnienie oraz usprawnienie działanie aktywnej redukcji szumów (w nowym modelu ANC ma zatrzymywać 2 razy więcej hałasu).

To jednak nie wszystko - AirPods Pro 2 umożliwią sterowanie dotykowe, dzięki czemu kontrolowanie poziomu głośności muzyki będzie o wiele łatwiejsze. Tegoroczne modele zaoferują także dłuższą prace na pojedynczym ładowaniu baterii. AirPods Pro 2 mają wytrzymać do 6 godzin odtwarzania muzyki, podczas gdy starszy wariant mógł pracować maksymalnie przez 4.5 godziny.

Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4

Sony to firma, która ma ugruntowaną pozycję na rynku audio-video. Japończycy wiele lat temu zasłynęli wprowadzając na rynek markę Walkman. Aktualnie Sony z powodzeniem produkuje słuchawki bezprzewodowe i wszelkiego rodzaju sprzęt audio. Topowym przedstawicielem słuchawek True Wireless w gamie tego producenta jest model WF-1000XM4. To kolejna generacja z rodziny WF-1000, która wyróżnia się świetnie działającym ANC.

Słuchawki Sony WF-1000XM4 zaprojektowano tak, aby ANC wykorzystać do słuchania muzyki, oglądania filmów/seriali oraz prowadzenia rozmów telefonicznych w głośnym otoczeniu. Akcesorium wyposażono w innowacyjny system Digital Noise Canceling, który dba o wyciszanie dźwięków otoczenia bez strat na jakości odtwarzanych materiałów.

Sony WF-1000XM4 posiadają wodoszczelną obudowę z certyfikatem IPX4 oraz baterie, które pozwalają łącznie na do 24 godzin pracy. Opisywany model otrzymał również certyfikat Hi-Res Audio Wireless i współpracuje z kodekiem LDAC. Całością zarządza procesor Sony V1.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Słuchawki Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 to zdecydowanie nasz top, jeśli chodzi o tę kategorię urządzeń. Model posiada elegancki design i przyjemne matowe wykończenie. Słuchawki zostały zabezpieczone przed ewentualnym zachlapaniem i w wyniku testów otrzymały kategorię wodoszczelności potwierdzoną certyfikatem IPX4.

Model został wyposażony w adaptacyjną redukcję hałasu, która dostosowuje poziom redukcji do otoczenia w jakim się znajdujemy. Takie rozwiązanie gwarantuje prawdziwy odpoczynek od niechcianych dźwięków w tłocznych miejscach czy środkach transportu. O jakość muzyki dba technologia TrueResponse, która wykorzystuje kodek aptX Adaptive do utrzymania wysokiej rozdzielczości przesyłanego dźwięku. Co więcej, korzystając z bezpłatnej aplikacji producenta Sennheiser SmartControl, możemy dostroić brzmienie do indywidualnych preferencji, spersonalizować ustawienia funkcji paneli dotykowych czy też zaktualizować firmware słuchawek.

MOMENTUM True Wireless 3 posiadają trzy mikrofony z redukcją szumów w każdej słuchawce, dzięki czemu to co mówimy będzie wyraźnie słyszalne dla naszego rozmówcy nawet, jeśli znajdujemy się w hałaśliwym miejscu.

Urządzenie jest w stanie wytrzymać nawet do 28 godzin na pojedynczym ładowaniu. Przy zakupie otrzymujemy również zestaw adapterów dousznych, ładujące etui oraz kabel USB-C. Model MOMENTUM True Wireless 3 polecamy każdemu kto szuka solidnych słuchawek, oferujących wysoką jakość dźwięku.