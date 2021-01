Szukasz prezentu na walentynki? Goodram ma nietypową propozycję

Wilk Elektronik - właściciel marki Goodram przygotował specjalną ofertę z okazji walentynek. W sklepach pojawią się limitowane wersje pendriveów dla zakochanych.

Goodram znany jest ze swoich walentynkowych promocji. Polski producent pamięci operacyjnych i flash na początku roku zaskakuje nas limitowanymi wersjami swoich produktów.

Limitowany pendrive na walentynki

W tym roku z okazji walentynek możemy liczyć na specjalnie zaprojektowane pendrive'y - UUN VALENTINE oraz UME VALENTINE. Oba modele dostarczane będą w specjalnym opakowaniu okolicznościowym.

Limitowane wersje pendriveów to tak naprawdę doskonale znane modele UUN2 oraz UME2 zamknięte w obudowie o innym wyglądzie.

UUN VALENTINE to niewielki pendrive wykonany ze stali. Model ten posiada oczko, które pozwoli na przypięcie go do kluczy lub breloka. Producent zdecydował się na jednolitą obudowę bez zatyczki portu USB.

UUN VALENTINE

UME VALENTINE jest trzecią już odsłoną serii UME. W tym modelu otrzymamy białą obudowę wykonaną z plastiku, która przyozdobiona został walentynkowym nadrukiem. Producent zdecydował się również na zastosowanie zatyczki z antypoślizgowym wzorem. W obudowie pendrivea znajdziemy specjalne mocowanie, które minimalizuje ryzyko zgubienia zatyczki.

UME VALENTINE

Oba modele przygotowane specjalnie z okazji Walentynek dostępne będą w najpopularniejszych sklepach pod koniec stycznia 2021 roku. Do wyboru dwie konfiguracje oferujące 16 GB oraz 32 GB pamięci masowej. UUN VALENTINE oraz UME VALENTINE sprzedawane są z dożywotnią gwarancją producenta.