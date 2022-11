Szukasz promocji na iPhone'a na Black Friday? Allegro to najlepszy kierunek

W czasie Black Friday wiele osób szuka najlepszych okazji na telefony od Apple. Znaleźliśmy wiele ciekawych promocji na największej platformie ogłoszeniowej w Polsce.

Spis treści

Telefony wyprodukowane przez Apple to jedne z najpopularniejszych smartfonów na świecie. Mają one wiele zalet - świetny system, bardzo mocne podzespoły oraz jedne z najlepszych aparatów na rynku. Jest tylko jeden problem - każda generacja wydaje się być droższa od poprzedniej, więc nawet za podstawowe wersje musimy teraz zapłacić krocie. Na szczęście jest na to sposób - promocje na Black Friday. Allegro przygotowało świetną ofertę, dzięki której bez trudu znajdziemy smartfony Apple w najniższych cenach.

Którego iPhone'a kupić?

Jednak jaki telefon od firmy z Cupertino warto kupić? Oczywiście pierwszym wyborem wielu osób będą najnowsze iPhone'y 14. Jednakże niekoniecznie jest to najlepszy wybór. W podstawowej wersji niewiele różnią się od poprzedniej generacji, podczas gdy ich cena jest niebotyczna. Z kolei wariantów Pro możemy w ogóle nie znaleźć w czasie tego Black Friday. Warto jednak przyjrzeć się ofertom na iPhone'a 13 - poprzedni model będzie zapewne wyprzedawany przez wiele sklepów, więc czekamy na spore przeceny na ten wariant. Oczywiście nadal świetnymi telefonami będzie też iPhone 11 oraz 12, jednak ze starszych od nich modeli warto już zrezygnować. Mowa tu oczywiście o nowych egzemplarzach - jeśli szukamy telefonu z drugiej ręki, nawet starsze warianty iPhone'a mają dużo zalet.

Zobacz również:

Najlepsze promocje na iPhone'y na Allegro

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie oferty na Black Friday od Allegro dostępne będą cały czas. Niektóre z nich to szybkie promocje, które otwierają się o określonej godzinie (którą poznamy dodając ciekawy dla nas sprzęt do listy obserwowanych). Ze względu na to warto często sprawdzać katalog przecen na platformie - sytuacja jest dynamiczna a najlepsze oferty mogą zostać wyprzedane bardzo szybko, gdyż ich liczba jest limitowana.

iPhone 14 128 GB Biały

Wyświetlacz : 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR

: 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 16

: iOS 16 Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning

Cena: 5199 zł 4638 zł. Sprawdź

iPhone 13 128 GB Zielony

Wyświetlacz : 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR

: 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 15

: iOS 15 Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Cena: 4749 zł 4069 zł. Sprawdź

iPhone 12 128 GB Czarny

Wyświetlacz : 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR

: 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A14 Bionic

: Apple A14 Bionic Wersja systemu : iOS 14

: iOS 14 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Cena: 4029 zł 3499 zł. Sprawdź

iPhone 11 128 GB Czarny

Wyświetlacz : 6.1", 1792 x 828px, IPS, Liquid Retina HD

: 6.1", 1792 x 828px, IPS, Liquid Retina HD Procesor : Apple A13 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A13 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 13

: iOS 13 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning Pojemność akumulatora: 3110 mAh