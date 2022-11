Szukasz robota kuchennego do 500 zł? Te modele warto kupić

Brakuje Ci czasem wolnych rąk w kuchni? Myślisz o ulubionym deserze, którego przygotowanie wymaga nie lada zaangażowania? Dobrym pomocnikiem może okazać się robot kuchenny. Wzięliśmy pod lupę modele do 500 złotych. Oto urządzenia, na które warto zwrócić uwagę.

Spis treści

Roboty kuchenne

Aż trudno uwierzyć, że pierwszy wielofunkcyjny robot kuchenny został opatentowany już w 1950 roku. Kenneth Wood - wynalazca, wyposażył urządzenie w silnik elektryczny. Sprzęt był wielozadaniowy, co zyskało sympatię wielu klientów. Na kolejne innowacje należało nieco zaczekać, a dekady pracy zaowocowały doprawdy nowoczesnymi modelami. Na tę chwilę, produkcją zajmuje się niezliczona liczba kluczowych marek równocześnie rozwijając nasze możliwości. Zakup robota kuchennego może przyczyniać się do częstszego spożywania zdrowych posiłków w domu, a przy okazji - oszczędności. Co więcej, wiele potraw i ciast byłoby dla nas nie lada wyzwaniem (wraz z długim czasem przygotowania), stąd tak duże zainteresowanie kuchennymi pomocnikami. Zważając na wspomnianą liczbę oferowanych modeli, możemy wybierać spośród setek ofert i wybrać urządzenie zgodne z zaplanowanym budżetem. Czy można kupić dobrego robota kuchennego za 500 zł? Choć wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań (w tym dodatkowych funkcji) - tak. Dziś, postaramy się udowodnić to poprzez wybrane modele.

Czy można kupić dobrego robota kuchennego do 500 zł? Wybraliśmy najlepsze modele

MPM Kasia MRK-12 800W

Tytułowa Kasia ma do zaoferowania rozmaite funkcje takie jak krojenie, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, tarcie, ubijanie piany, a nawet wyciskanie soku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dodatkowego blendera kielichowego (1 l). Zważając na liczbę zadań, z powodzeniem może zastąpić co najmniej kilka urządzeń, a przy tym zaoszczędzić miejsca na kuchennym blacie. Urządzenie posiada silnik o mocy 800 Watt i misę roboczą malaksera o pojemności 1,5 l. Praca może odbywać się w trzech trybach prędkości, a w tym funkcją PULSE. W modelu zastosowano mechaniczno-skokową regulację obrotów.

Zobacz również:

Przejdźmy do parametrów...

moc silnika: 800 W

konstrukcja: Antypoślizgowe nóżki

pojemność kielicha: 1 l

regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa

funkcje: krojenie na plastry, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, ubijanie piany, wyciskanie soku

możliwość mycia części w zmywarce

pojemność misy roboczej: 1.5 l

liczba poziomów obrotów: 3

w zestawie: łopatka, mieszadło, noże ze stali nierdzewnej, pojemnik na akcesoria, przystawka do wyciskania cytrusów, trzy tarcze, wyciskarka do owoców i warzyw

Bosch MCM4100

Przedstawiamy model Bosch z linii Styline. Jest on zdolny do wykonywania wielu czynności za nas, a w tym ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku i krojenie na plastry. Aby dostosować poziom prędkości do składników, do dyspozycji mamy 2 tryby pracy regulowane w sposób elektronicznie - skokowy. Wydajny silnik robota kuchennego o mocy 800 Watt może być w pełni bezpieczny nawet dla początkujących, a to dzięki trybowi pulsacyjnemu. Pojemność misy roboczej to aż 2,29 litra - w zupełności, aby pomieścić składniki na obiad lub deser. Dzięki wyposażeniu w specjalny, szczelny kielich - nawet zrobienie smoothie nie będzie skutkowało pozostawieniem zabrudzeń w kuchni.

Przejdźmy do parametrów...

moc: 800 Watt

regulacja obrotów: elektroniczna - skokowa

pojemność misy roboczej: 2,29 l

pojemność kielicha: 1,25 l

funkcje: ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry

w zestawie: kielich do koktajli, misa robocza z pokrywą, nóż ze stali szlachetnej, plastikowy nóż do wyrabiania ciasta, popychacz, przystawka do montażu tarcz ścierających i szatkujących, tarcza emulgacyjna, trzy wkładki, wyciskarka do cytrusów

CLATRONIC KM 3630

Model KM 3630 cechuje się wydajnym silnikiem o mocy (to aż 1200 Watt - w tym przedziale cenowym to dość wysoka wartość). Wśród największych zalet należy wymienić ruch planetarny, będący niezastąpionym podczas wyrobów ciast. Głęboka misa o pojemności 6,3 litra pomieści masę nawet dla całej rodziny. Wyrób wypieków to jednak nie wszystko, urządzenie od marki Clatronic umożliwia również mieszanie, miksowanie oraz ubijanie piany. Aby dostosować prędkość obrotów do rodzaju składników, producent zastosował aż 8-stopniową regulację.

Przejdźmy do parametrów...

Moc urządzenia: 1200 W

Pojemność misy: 6 l

Regulacja w stopniach: 8-stopniowa

Funkcje robota kuchennego: wyrabianie ciasta, funkcja miksera

Funkcje urządzenia: funkcja pulsacyjna

Zabezpieczenia: antypoślizgowa podstawa

SILVERCREST Robot kuchenny planetarny SKM 550 B3, 550 W

Marka własna sieci sklepów Lidl prezentuje wiele urządzeń z zakresu AGD, a wśród nich znajdziemy również roboty kuchenne. Naszym faworytem okazał się być model z funkcją planetarną. Nasz wybór zrozumie każdy, kto choć hobbystycznie zajmuje się wyrabianiem ciast. Zważając na moc sięgającą 550 Watt, może poradzić sobie z wieloma rodzajami składników do wypieków. Obsługuje aż 4 tryby prędkości, co pozwala dostosować poziom do indywidualnych wymagań. Pojemność 3,8 litra pozwala na wyrobienie dość dużej ilości masy, a stojący mikser pozwala łączyć kolejne etapy pracy. Robot kuchenny jest zdolny do miksowania, ścierania, tarcia, krojenia, mieszania, ubijania i ugniatania.

Przejdźmy do parametrów...

moc: 550 W

napięcie: 220 - 240 V, 50Hz

poziom hałasu: ok. 81,5 dB

kabel: ok. 1 m

Materiał: obudowa, miska, uchwyt na akcesoria: tworzywo sztuczne

w zestawie: hak do ugniatania, ubijaczka, mieszadło, ostrze miksujące: stal szlachetna

wymiary: mikser stojący: 236 x 183 mm

miska: 188 x 236 mm

waga: urządzenie: ok. 2949 g

miska: ok. 274 g

Zajrzyj do oferty

BOSCH MCM 4200

Zadania specjalne? Urządzenie od marki BOSCH może być przydatne, a to ze względu na silnik o mocy 800 Watt. Robot kuchenny umożliwia miksowanie, rozdravnianie, mieszanie, ubijanie piany, a nawet krojenie na plastry, tarcie na wiórki i wyciskanie soku z cytrusów. Bogate wyposażenie umożliwia niemal pełną dowolność wobec wyboru składników - jest to m.in. hak oraz różnorodne tarcze. Robot kuchenny jest bezpieczny w użytkowaniu (posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem).

Przejdźmy do parametrów...

Moc: 800 W

Pojemność kielicha: 1,25 litra

Regulacja obrotów: mechaniczna – płynna

Liczba poziomów obrotów: 2

Funkcje: ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry

Praca pulsacyjna: tak

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Funkcje dodatkowe: łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce, ostrza ze stali szlachetnej

MPM MMR-12

MPM MMR-12 będzie przydatny podczas wielu kuchennych rewolucji, a to dzięki mocy 1000 Watt oraz pojemności sięgającej 4,2 l. Tak mocny silnik może sprostać nawet twardszym składnikom - w tym m.in. orzechom. Urządzenie jest zdolne do mieszania, miksowania, wyrabiania ciasta i ubijania piany. Największą zaletą jest wielofunkcyjność, a to dzięki trzem końcówkom dostosowanym do konkretnych czynności i składników. Są to trzy rodzaje mieszadeł - m.in. do wyrabiania ciasta drożdżowego, lekkich oraz wieloskładnikowych mas.

Przejdźmy do parametrów...

moc urządzenia: 1000 W

pojemność misy: 4,2 l

regulacja obrotów: elektroniczno-płynna

funkcje robota kuchennego: wyrabianie ciasta, funkcja miksera, ubijania piany, mieszania

w zestawie: trzy mieszadła, dwie misy

Reasumując, kupno dobrego robota kuchennego do 500 zł jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście klasa sprzętu i cena wpływa jednoznacznie na ilość funkcji, jednak jeśli jesteśmy nastawieni na konkretny cel (na przykład ruch planetarny, cięcie, miksowanie) - znajdziemy dogodne urządzenie w powyższym przedziale cenowym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że roboty kuchenne mogą znacząco różnić się wyposażeniem oraz funkcjonalnością.

Zajrzyj do naszego wpisu: Lidl: TOP 5 robotów kuchennych - ich funkcjonalność może Cię zaskoczyć.