Szukasz słuchawek Apple AirPods Pro? Jest promocja na Amazon.pl

Na stronie Amazon.pl pojawiła się ciekawa promocja, która obniża cenę popularnych słuchawek marki Apple nawet o 25%!

Apple AirPods Pro to jedne z najbardziej rozchwytywanych i jednocześnie drogich słuchawek na rynku. Co ciekawe, jest na nie tak wielki popyt, że na całym świecie powstały liczne podróbki, których zadaniem jest jedynie idealnie udawać sprzęt marki Apple pod względem wyglądu, jednak niestety, nie tyczy się to dźwięku. Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro posiadają aktywną redukcję hałasu, dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy oraz automatyczne dostrajanie brzmienia.

Apple AirPods Pro

Fot. RTV Euro AGD

Apple AirPods Pro można kupić na Amazon.pl już za 1 249 zł 935 zł.

Rodzaj słuchawek: Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless)

Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless) Konstrukcja: Dokanałowe

Dokanałowe Mikrofon: Tak

Tak Aktywna redukcja szumów [ANC]: Tak

Tak Odporność na wodę i pot: Tak

Tak Czas pracy: 24 godziny z etui ładującym MagSafe

