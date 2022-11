Szukasz smartfona do 2000 zł? Oto 5 powodów, przez które na Black Friday powinieneś kupić Galaxy S20 FE

Urządzenie Samsunga z 2020 roku jest obecnie jednym z najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku. W tym artykule przyglądamy się powodom, które sprawiają, że S20 FE to idealna alternatywa dla drogich flagowców.

Wstęp

Ceny najnowszych flagowców zaczynają być absurdalne dla coraz większej ilości użytkowników. Nie chodzi nawet o cenę samą w sobie, a o ilość innowacyjnych funkcji, które najdroższe urządzenia oferują w zamian za zakup.

Smartfony kosztujące powyżej 3500 zł zazwyczaj są wyposażone w najlepsze na rynku podzespoły oraz topowe obiektywy, jednak brak w ich specyfikacji prawdziwych rewolucji, które sprawiłyby, że sięganie po nie byłoby bardziej opłacalne.

Co więcej, jest mnóstwo tańszych smartfonów - takich jak starsze flagowce, czy propozycje ze średniej półki - które sprawiają, że zakup najdroższych telefonów traci całkowicie sens w przypadku większości casualowych użytkowników. Jedną z alternatyw dla drogich urządzeń jest Samsung Galaxy S20 FE, a dzisiaj podam wam 5 powodów, przez które uważam go za jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów w cenie do 2000 zł.

Powód 1: Ekran

S20 FE został wyposażony 6.5 calowy ekran wykonany w technologii Super AMOLED. Dla wielu użytkowników ważną informacją będzie również to, że wyświetlacz nie posiada zakrzywionych krawędzi, które mają tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników.

Osobiście przez lata używałem smartfonów z serii Galaxy S i każdy z nich posiadał ekran typu edge. Z jednej strony jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, a z drugiej często irytowało mnie przypadkowe naciskanie na ekran np. krawędzią dłoni. Uważam więc, że płaski ekran to zdecydowana zaleta modelu S20 FE.

Jednak powodem, przez który wolałbym zakup omawianego smartfona bardziej niż np. kupno starszego flagowca jest 120 Hz odświeżanie wyświetlacza. Jest to jedna z tych funkcji, które po wypróbowaniu sprawiają, że chcemy je mieć w swoim smartfonie. Zdecydowanie jedna z największych zalet urządzenia.

Powód 2: Aparaty

Smartfon, podobnie jak wiele droższych flagowców, posiada trzy obiektywy o rozdzielczości 12 MP, 12 MP oraz 8 MP. W kontekście aparatów za najważniejszą funkcję uważam możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości UHD 4K przy 60 klatkach oraz 3-krotny zoom optyczny.

Samsung od wielu lat poprawia możliwości przybliżania obrazu, dzięki coraz nowszemu oprogramowaniu oraz sprawniejszym obiektywom. Zoom optyczny w modelu S20 FE jest mocniejszy niż np. w starszym S10+, który posiada zaledwie dwukrotne przybliżenie. Jest to kolejny powód, dla którego ten zakup okaże się lepszy niż poszukiwanie starszego flagowca.

Powód 3: Ładowanie indukcyjne oraz ładowanie zwrotne

Zdecydowanie moje ulubione cechy tego smartfona. Poszukując urządzenia za około 2000 zł trafiłem między innymi na takie propozycje jak OnePlus Nord2T, Xiaomi 11T czy iPhone X. Tylko jeden z tych telefonów oferuje ładowanie indukcyjne, a jest nim starszy flagowiec Apple. Nie posiada on jednak ładowania zwrotnego, w które został wyposażony model S20 FE.

Smartfon Samsunga jest jednym z niewielu sprzętów w tej półce cenowej, które możemy nie tylko naładować bezprzewodowo, ale i użyć jako ładowarki do uzupełnienia baterii np. w naszym smartwatchu.

Powód 4: Snapdragon na pokładzie

Kolejna ogromna zaleta. Kupując S20 FE w polskiej dystrybucji, otrzymamy smartfona, którego sercem jest układ Snapdragon 865.

Obecność jednostki od marki Qualcomm nie jest wcale tak oczywista. Kupując na terenie Europy nowsze flagowce z serii Galaxy S21 otrzymamy procesor Exynos 2100, który większości benchmarków wypada niewiele lepiej niż starszy Snapdragon 865.

Powód 5: Promocje z okazji Black Friday

Wszystkie opisane wcześniej funkcje możemy mieć w smartfonie za mniej niż 2000 zł. Dokładna kwota, którą będziemy musieli zapłacić za urządzenie różni się w poszczególnych sklepach, dlatego przygotowałem dla was zestawienie obecnych promocji na smartfona. Pomimo tego, że Black Friday rozpocznie się 25 listopada, to rabaty na model S20 FE pojawiły się już teraz.

Wariant z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej

Cena: 2999 zł 1899 zł / Link

Wariant z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej