Szukasz smartfona za mniej niż 1500 zł? Sprawdź najlepsze promocje z okazji Cyber Monday!

W popularnym sklepie internetowym pojawiły się właśnie spore rabaty na budżetowe modele smartfonów.

Spis treści

Źródło: Digitaltrends

Cyber Monday własnie się rozpoczął. Z tej okazji w popularnych sklepach z elektroniką możemy znaleźć mnóstwo interesujących promocji na smartfony.

Jeżeli szukałeś nowego telefonu, a jednocześnie nie chcesz za niego przepłacać to warto przejrzeć rabaty na telefony marki OnePlus oraz Xiaomi. W ciekawej promocji znalazło się wiele modeli, a wszystkie znajdujące się w tym tekście smartfony są budżetowymi urządzeniami, które kupimy za mniej niż 1500 zł.

Zobacz również:

Xiaomi Redmi Note 11 4/64 GB

Źródło: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 zachęca przede wszystkim niską ceną. Za niecałe 800 zł otrzymujemy smartfon wyposażony w ekran z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz oraz baterią o pojemności 5000 mAh. Warto także dodać, że urządzenie posiada zestaw czterech obiektywów i głośniki stereo. Wielu użytkowników doceni także obecność gniazda jack 3.5 mm.

Cena: 1049 zł 861.7 zł / LINK

Poco M5 4/64 GB + słuchawki gratis

Źródło: Xiaomi

Budżetowa propozycja od Poco, czyli marki należącej do popularnego Xiaomi. Model M5 został wyposażony w ekran o przekątnej 6.58-cala, który oferuje częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Smartfon posiada czytnik linii papilarnych, dzięki czemu w wygodny sposób możemy zabezpieczyć dostęp do danych w naszym urządzeniu. Warto również zaznaczyć, że przeceniony model został wyposażony w sporą baterię, której pojemność to 5000 mAh. Kupując Poco M5 podczas trwającego Black Friday Week otrzymamy słuchawki za darmo.

Cena: 925,61 zł 777,18 zł / LINK

Motorola Moto G52 4/128GB

Źródło: Motorola

Model Moto G52 jest jednym z ciekawszych smartfonów w swojej cenie. Urządzenie zostało oparte na procesorze marki Qualcomm - Snapdragonie 680 - który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci masowej. Wyświetlacz w przecenionej Motoroli jest dosyć spory i ma przekątną 6.6-cala, a dodatkowo został on wyposażony w możliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. Urządzenie posiada slot na dwie karty SIM, a także wejście na karty micro SD.

Cena: 1199 zł 999 zł / Link

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128 GB

Źródło: Xiaomi

Urządzenie ma trzy istotne zalety: pierwszą z nich jest duży wyświetlacz o przekątnej 6.67-cala, drugą bateria o pojemności ponad 5000 mAh, a trzecią aparat, którego rozdzielczość to 108 Mpix. Warto zauważyć, że takie obiektywy to rzadkość w tej półce cenowej i jest to jedna z cech, które najmocniej wyróżniają model Note 10 Pro na tle większości konkurencji w tej cenie.

Cena: 1310.50 zł 1199 zł / LINK

OnePlus Nord CE 2 8/128 GB

Źródło: OnePlus

Smartfon posiada ekran o przekątnej 6.43-cala, który został wyposażony w jedną z ważniejszych funkcji, czyli szybkie odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz. Warto zauważyć, że tego typu usprawnienie nie jest standardem w budżetowych smartfonach. Urządzenie wyposażone jest w 128 GB miejsca na pliki użytkownika oraz 8 GB pamięci RAM. Smartfon posiada także czytnik linii papilarnych znajdujący się pod ekranem i umożliwia nagrywanie wideo w jakości 4K. Model Nord CE 2 obsługuje funkcję szybkiego ładowania, a więc uzupełnienie poziomu baterii do 100% zostało zauważalnie przyspieszone.

Cena: 1399 zł 1226.81 zł / LINK

OnePlus Nord CE 5G 8/128 GB

Źródło: OnePlus

Największą zaletą modelu Nord CE 5G jest obsługa łączności w standardzie 5G. Jest to element, który zdecydowanie wyróżnia przeceniony telefon na tle wielu innych urządzeń w podobnej cenie.

Smartfon posiada także 128 GB miejsca na pliki użytkownika oraz 8 GB pamięci RAM. Urządzenie możemy odblokowywać przy pomocy optycznego skanera linii papilarnych ukrytego pod ekranem. Przekątna wyświetlacza wynosi 6.43-cala, a pojemność baterii to 4300 mAh.