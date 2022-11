Szukasz tabletu na Black Friday i Cyber Monday? Możesz już przestać, bo ten iPad jest w świetnej cenie

Apple od samego początku żelazną pięścią trzyma cały rynek tabletów. Dzięki tej promocji na Black Friday możemy zaopatrzyć się w świetnego iPada za niedużą cenę.

iPady od początku rynku tabletów są kwintesencją możliwości tego formatu. Apple nie tylko spopularyzowało tablety na rynku, ale też jest głównym graczem nawet po kilkunastu latach od wydania na rynek pierwszego iPada.

Tablety od Apple mogą pochwalić się wieloma zaletami - świetnymi akcesoriami, bogatą biblioteką aplikacji, które często są dostosowane do ich dużych ekranów, a także mocnymi podzespołami. Ze względu na to wiele osób nie decyduje się na ekstrawaganckie propozycje, pozostając przy podstawowej konfiguracji tabletu firmy. Dzisiaj możemy go kupić zdecydowanie taniej dzięki promocjom na Black Friday i cieszyć się jego możliwościami już teraz. Warto oczywiście zapoznać się też z propozycjami konkurencji - ich również wiele jest w promocji na Black Friday.

Na szczęście na samym Black Friday promocje się nie kończą. Dla osób, które zainteresowane są promocjami na elektronikę, ale nie zdążyły zrobić zakupów w piątkowe szaleństwo, jest jeszcze druga szansa - Cyber Monday. Święto promocji dedykowane specjalnie dla elektroniki daje jeszcze jedną szansę na kupno przecenionego sprzętu dla osób, które musiały mieć jeszcze chwilę na podjęcie decyzji.

Promocja na iPada 9. gen

Cena: 2149 zł 1839,99 zł. Sprawdź

Czy warto kupić iPada 9. gen w tej promocji na Black Friday?

iPad 9 - mimo niedawnej premiery swojego następcy - nadal jest oficjalnie sprzedawany przez Apple i pośredników, a także pozostaje najtańszym tabletem firmy. I mimo obecności nowszego brata, jest on zdecydowanie pierwszym wyborem osób szukających dobrego stosunku jakości do ceny. Dostajemy tu przecież ten legendarny już, dopracowany iPadOS, który świetnie się sprawdza zarówno do konsumowania mediów, jak i do lekkiej pracy. Szczególnie w obniżonej cenie warto skusić się na kupno iPada 9. gen.