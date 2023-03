Szukasz tanich gadżetów i nowoczesnych urządzeń Smart Home? Zajrzyj do Lidla [13.03.2023]

Chcesz zamienić swój dom w inteligentną przestrzeń i sterować urządzeniami poprzez smartfona? Zrób to dzięki produktom Smart Home Lidl w niskich cenach. Sprawdzamy, jakie gadżety staną się dogodną alternatywą dla droższych artykułów.

Spis treści

Inteligentny dom jest synonimem bezpieczeństwa, ale także wygody - zdalne sterowanie za pomocą aplikacji zyskuje coraz większe zaufanie i sympatię również wśród Polaków. Zwłaszcza, że smartfon jest niemal zawsze pod ręką. Na ten moment, możliwe jest to również z poziomu wielu nowoczesnych gadżetów typu smartwatch (aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do: Smartwatch pozwalający sterować Smart Home? Ten model stworzono z duchem czasu). Dotychczas, innowacyjne produkty trafiały do sprzedaży w dość wysokich cenach - będąc niemal nieosiągalnymi dla przeciętnego domowego budżetu. Na ten moment mamy o wiele więcej możliwości, a tym samym ofert - Lidl Smart Home jest tego najlepszym przykładem. Urządzenia i gadżety z niemieckiej sieci sklepów są tańsze w stosunku co do konkurencji oraz ogólnodostępne. Jest to dobry moment, aby wypróbować funkcjonalność takowych rozwiązań. Czy rzeczywiście mogą jednak stanowić alternatywę dla znanych firm? Przyjrzyjmy się, na które z nich warto zwrócić uwagę!

Lidl Smart Home - Zasilanie urządzeń

Źródło: Lidl

Aby wybrany sprzęt był zdolny do obsługi zdalnej z poziomu smartfona, musi zostać podłączony do specjalnej przejściówki Smart Home lub listwy. Zasilanie poprzez klasyczne, dobrze znane nam gniazdko jest niemożliwe. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z urządzeniami Smart Home, wystarczy zakup pojedynczej przejściówki, jeśli posiadasz więcej sprzętów - warto rozważyć listwę zasilającą.

Zobacz również:

Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home Silvercrest

Parametry:

Sterowanie: gniazdka mogą być sterowane pojedynczo

Złącza: 4x USB-A i ledowy wskaźnik statusu

Funkcje dodatkowe: powiadomienie o statusie (wł./wył.), kilka programów przełączania czasu, funkcja odliczania, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca, automatyczna zmiana czasu (letni/zimowy), "Smart Fast Charge“ zapewnia optymalny czas ładowania

Sterowanie głosowe: za pomocą Asystenta Google

Do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie), do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

Cena: 179 zł - 149 zł

Przejdź do oferty

Inteligentne gniazdko Zigbee Smart Home Silvercrest

Parametry:

Wymiary: ok. 5,8 x 5,8 x 8,9 cm

Do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (sprzedawana osobno)

Sterowanie głosowe: przy pomocy Asystenta Google

Funkcje dodatkowe: sterowanie czasowe, odliczanie czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania, automatyczna zmiana czasu

Cena: 59,90 zł

Przejdź do oferty

Listwa zasilająca na zewnątrz (Zigbee) Smart Home Silvercrest

Parametry:

Dodatkowe funkcje: włączana ręcznie i automatycznie, w domu i w podróży, wiele programów czasowych, funkcja odliczania czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca), automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

Do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka standardu Zigbee (sprzedawana oddzielnie)

Cena: 139 zł

Przejdź do oferty

Jeśli szukasz więcej produktów ułatwiających zasilanie w kategorii Smart, znajdziesz je pod tym linkiem.

Lidl Smart Home - AGD

Ku naszemu zaskoczeniu, w Lidlu pojawiły się również nowoczesne sprzęty do kuchni. Sterowanie, powiadomienie o zakończeniu pracy, jak i dostęp do podglądania postępów jest możliwy za pomocą smartfona. Wszystko to, dzięki sparowaniu z mobilną aplikacją - funkcje mogą jednak różnić się w zależności od konkretnych produktów.

Robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart Silvercrest

Parametry:

Moc: 1200 W

Pojemność: 3 l

Funkcje dodatkowe: automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, smoothie, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide Wi-Fi, 99-minutowy timer

Wyświetlacz: 8-calowy ekran

Cena: 2499 zł

Przejdź do oferty

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o popularnym Lidlomixie, zajrzyj do wpisu: Monsieur Cuisine, czyli popularny Lidlomix – warto czy przepłacisz?

Ekspres do kawy Smart, Silvercrest

Parametry:

Moc: 900 W

Zbiornik na wodę: maks. 1375 ml

Dzbanek do kawy: maks. 1250 ml

Dodatkowe funkcje: ustawienie terminu parzenia, ustawienie aromatu (normalny, mocny, bardzo mocny)

Cena: 299 zł

Przejdź do oferty

Czajnik elektryczny Lidl Smart Home, Silvercrestl

Parametry:

Regulacja temperatury: od 40 do 100°C

Dodatkowe funkcje: 16 wstępnie ustawionych programów do wyboru, funkcja podtrzymania ciepła przez 0-2 godziny, wskazanie temperatury wody, podstawa z pierścieniem świetlnym LED, innowacyjny mechanizm – napełnianie czajnika bez otwierania pokrywy

Pojemność: maks. 1,7 l / 1,2 l z wkładką do herbaty

Łączność: Bluetooth: 4.2, częstotliwość WLAN: 2,9 Ghz

Cena: 299 zł

Przejdź do oferty

Szukasz alternatywy od znanej marki? Wśród popularnych urządzeń warto zwrócić uwagę na Mi Smart Kettle Pro, który znajdziesz pod tym linkiem.

Frytkownica beztłuszczowa XL Lidl Smart Home, Silvercrest

Parametry:

Pojemność (kosz do smażenia): ok. 5,2 l

Przeznaczenie: do grillowania, pieczenia i smażenia

Dodatkowe funkcje: 10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru, z 60-minutowym zegarem, podtrzymywanie ciepła, smażenie bez dodatkowego tłuszczu

Regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

Łączność: WLAN

Cena: 539 zł

Przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Reflektorki zewnętrzne i wewnętrzne

Źródło: Lidl

Każde pomieszczenie w domu wymaga innych rozwiązań - reflektory są coraz częściej wybieranym produktem, ponieważ zaoszczędzają przestrzeń. Szczególnie polecane w pomieszczeniach, które wymagają mocniejszego oświetlenia lub z ograniczonym dostępem do światła dziennego. Steruj światłem za pomocą Lidl Smart Home!

Home Reflektor ogrodowy LED Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Światło: 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Reflektor o silnym świetle z regulowanym kątem pochylenia

Klasa szczelności IP65

Cena: 199 zł

Przejdź do oferty

Home Reflektor zewnętrzny LED z funkcją zmiany koloru, Zigbee Smart Home, Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Światło: 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

Lumeny: 3000

Klasa szczelności IP65

Moc: 30 W

Cena: 149 zł

Przejdź do oferty

Jeśli powyżej nie znalazłeś reflektorów zgodnych z twoimi oczekiwaniami, więcej ofert możesz podejrzeć pod tym linkiem.

Lidl Smart Home - Lampy do domu

Źródło: Lidl

Lidl oferuje szeroką ofertę lamp, począwszy od modeli klasycznych, skończywszy na nieco bardziej designerskim wzornictwie.

Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Światło: 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

Cena: 319 zł

Przejdź do oferty

Girlanda świetlna LED RGB Zigbee Smart Home, Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Inteligentne oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz

Klasa szczelności (IP44)

Światło: 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

5 lampek LED montowanych w podłożu z grotem do zamocowania

Kompatybilność z Asystentem Google

Cena: 229 zł

Przejdź do oferty

Nastrojowe oświetlenie LED ze zintegrowanym akumulatorem - Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Światło: kolor i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Indywidualne dopasowanie oświetlenia

Klosz: półprzezroczysty, nieoślepiający

Do użytkowania tego produktu konieczna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 119 zł

Przejdź do oferty

Listwa oświetleniowa LED, Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Światło: 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Indywidualne dopasowanie oświetlenia

Klosz: półprzezroczysty, nieoślepiający

Cena: 129 zł

Przejdź do oferty

Dla fanów mniej konwencjonalnych rozwiązań, godnym uwagi może okazać się również CheDux Smart LED Lightbar.

Lidl Smart Home - Żarówki

Źródło: Lidl

Jeśli masz w swoim domu wymarzoną lampę, jednak chcesz sterować światłem poprzez aplikację mobilną - nic straconego. Żarówki dostępne w sieci sklepów Lidl połączysz z dowolnym modelem zgodnym z wymiarami gwintu.

Home Żarówka z regulacją barwy światła Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Moc znamionowa: 5 W

Gwint: GU10

Całkowity strumień świetlny: 350 lm (6500 K)

Temperatura barwowa: 2000-6500 K

Żywotność: 30 000 h

Lczba cykli pracy: 100 000 wł./wył.

Cena: 49,99 zł

Przejdź do oferty

Żarówka filamentowa LED, Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Jasność komfortowo sterowana poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Możliwość przyciemniania

Do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee, do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

Cena: 59,90 zł

Przejdź do oferty

Na rynku pojawiło się znacznie więcej rozwiązań w zakresie oświetlenia Smart, a wiele interesujących artykułów możesz znaleźć pod tym linkiem.

Lidl Smart Home - Taśmy LED

Taśmy są wyjątkowo praktyczne, ponieważ mogą zostać zamontowane w dowolnym miejscu domu. Przy blacie, suficie, nad szafką, a nawet przy ramie łóżka w sypialni. Oświetlenie przestrzeni odbywa się poprzez wykorzystanie diod LED, zdolnych do wielu konfiguracji jasności oraz kolorów.

Taśma LED RGBW 2 m Zigbee Smart Home Livarno

Parametry:

Lumeny: ok. 1600

Maks. moc źródła światła: 19 W

Stopień ochrony: IP20

Temperatura barwowa: ok. 2000 - 6500 K

Żywotność: ok. 30 000 h

Barwa światła: regulowana

Cena: 99 zł

Przejdź do oferty

Home Taśma outdoor z diodami LED, w technologii Zigbee 3.0 Livarno

Parametry:

Zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Światło: 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

Stopień ochrony: IP67

Cena: 349 zł

Przejdź do oferty

Więcej modeli taśm LED, którymi możesz sterować z poziomu aplikacji mobilnej znajdziesz pod tym linkiem.

Lidl Smart Home - Pozostałe

Smart Home to nie tylko zasilanie i oświetlenie ale również bezpieczeństwo i ułatwianie codziennych obowiązków. Wśród najpopularniejszych sprzętów domowych wyróżniamy m.in. roboty sprzątające, które z pomocą aplikacji są niezastąpione. To jednak nie wszystko, co w tej kategorii przygotował Lidl.

Waga kuchenna Smart SKWS 5 A1 Silvercrest

Parametry:

Sterowanie: za pomocą aplikacji Lidl Home lub klawiszy czujnikowych na urządzeniu

Ważenie: do 5 kg (11 lb) z dokładnością do 1 g

Wyświetlacz: LED z klawiszami czujnikowymi

Dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączanie, funkcja ważenia (TARA), automatyczne zerowanie, wyświetlanie wartości odżywczych zważonych produktów spożywczych – dziennik żywieniowy wraz z możliwością zapisu własnych produktów i analizą żywienia, 50 zapisanych przepisów do inteligentnego gotowania

Jednostki: g, oz, ml, lb:oz, fl.oz

Wskaźniki: zmiany baterii i przeciążenia

W zestawie 3x bateria AAA

Cena: 99 zł

Przejdź do oferty

Roleta zaciemniająca z technologią Zigbee Lidl Smart Home, 1,2 x 1,95 m Livarno

Parametry:

Automatyczny system z technologią radiową Zigbee 3.0

Dodatkowe funkcje: automatyka (wł./wył.), planowanie czasowe oraz górna i dolna granica rolety sterowane za pomocą aplikacji lub głosu, podnoszenie i opuszczanie możliwe również za pomocą pilota i przycisków na rolecie, planowanie czasowe: kilka interwałów dziennie z podaniem dnia tygodnia[

Obudowa: ze zintegrowanym silnikiem i trwałym akumulatorem litowo-jonowym (7,4 V / 2600 mAh)

Liczba cykli podnoszenia i opuszczania na jedno ładowanie baterii na całej długości: ok. 90 cykli (ok. 3 miesięcy z 1 cyklem dziennie w górę/w dół)

Cena: 799 zł

Przejdź do oferty

W sklepie znajdziemy dwa warianty produktu (mniejszy i większy). Możliwe jest również wyposażenie się w przełącznik do rolet, który znajdziesz pod tym linkiem.

Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania ECOVACS DEEBOT N8

Parametry:

Moc ssania do 2300 Pa

Technologia mapowania i nawigacji: laserowa, Truemapping

Technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

Sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Dodatkowe funkcje: wykrywanie przeszkód, automatyczne ładowanie, ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1298,33 zł

Przejdź do oferty

Lidl Smart Home - sterowanie

Sterowanie zasilaniem, oświetleniem i wieloma innymi urządzeniami może odbywać się poprzez smartfona, a konkretniej dedykowaną aplikację - Lidl Home. Jest ona bezpłatna i dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. W zależności od kategorii produktu, może być to możliwość włączenia/wyłączenia, zmiany trybu pracy, a nawet opcji opóźnionego startu lub ustalenia harmonogramu. Dzięki temu, sterowanie sprzętem może odbywać się nawet podczas naszej nieobecności w domu. Możliwości jest doprawdy sporo - wszystko zależy jednak od przeznaczenia sprzętów. Pamiętaj, aby przed wyborem sprzętu sprawdzić, czy wymaga on połączenia z bramką ZigBee. Jeśli tak, należy kupić ją osobno - znajdziesz ją m.in. pod tym linkiem.

Jeśli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad funkcjonalnością urządzeń Smart Home, chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu sprzętów - zajrzyj do naszego wpisu Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty).