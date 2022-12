Szukasz taniego prezentu na Mikołajki? Sprawdź najlepsze gadżety do smartfonów za mniej niż 150 zł

W poniższym zestawieniu znajdziecie gadżety, które przydadzą się niemalże każdemu.

Źródło: PCWorld

Jeżeli nie masz pomysłu na Mikołajkowy lub Gwiazdkowy prezent, a jednocześnie chcesz obdarować bliską Ci osobą czymś co jej się przyda, to ten tekst jest właśnie dla Ciebie. Zebraliśmy dla was wiele użytecznych akcesoriów do smartfonów, które będą odpowiednie w przypadku większości modeli. Jeśli zależy Ci na gadżetach, które przydadzą się właścicielom iPhone'ów, to sprawdź nasz dedykowany temu tekst, który możesz znaleźć tutaj.

Pionowa ładowarka indukcyjna

Źródło: Euro.com

Ładowarka indukcyjna przyda się niemalże każdemu, a szczególnie użyteczna okaże się dla osób, które pracują przy biurku. Dzięki niej możemy mieć smartfona cały czas przy sobie, a jednocześnie nie martwić się o jego poziom baterii. Proponowany przez nas model posiada dodatkową funkcjonalność, która pozwala na ładowanie telefonu w pionie, co sprawia, że korzystanie z urządzenia będzie o wiele wygodniejsze. Przed zakupem upewnij się, że smartfon, dla którego przeznaczona będzie ładowarka, posiada opcję ładowania indukcyjnego.

Cena: 69.99 zł / Link

Karta MicroSD

Źródło: Euro.com

Chyba każdy z nas zna kogoś komu zawsze brakuje pamięci w smartfonie. Zazwyczaj problemem jest duża ilość zdjęć, które najmocniej zapychają miejsce na pliki użytkownika, a jednocześnie nie są elementami, których chcielibyśmy się pozbywać. W takim przypadku świetnym prezentem będzie karta micro SD, na którą możemy zgrać stare zdjęcia lub filmy.

Cena: 29.99 zł (aktualnie na promocji) / Link

Zestaw do czyszczenia smartfona

Źródło: Euro.com

Dobry produkt do czyszczenia pozwoli nie tylko zadbać o aspekt wizualny smartfona, ale też pozytywnie wpłynie na nasz komfort użytkowania. Za mniej niż 50 zł możemy znaleźć zestawy, które składają się z odpowiedniego środka oraz ściereczek. Proponowany przez nas produkt przeznaczony jest głównie do ekranów i posiada w swoim zestawie dwie ściereczki z mikrofibry oraz dwa płyny do czyszczenia.

Cena: 32.99 zł / Link

Głośnik Bluetooth

Źródło: Euro.com

Kolejny gadżet, który może przydać się wielu użytkownikom. Kompaktowy głośnik Bluetooth sprawdzi się zarówno podczas Świątecznego Kolędowania, jak i Sylwestra. Proponowany przez nas model to popularny JBL GO 3, który oprócz wygodnych rozmiarów oferuje także odporność na zachlapania oraz do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Cena: 148.99 zł / Link

Lokalizator

Źródło: Euro.com

Lokalizator pozwoli nam na szybkie odnalezienie obiektu, z którym zdecydowaliśmy się go połączyć. Ten drobny gadżet może zaoszczędzić nam wielu żmudnych poszukiwań. Urządzenie posiada zasięg 150 metrów i może zostać użyte, między innymi, do odnalezienia naszego pupila.

Cena: 159.99 zł / Link