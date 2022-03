Szukasz taniego routera? Sięgnij po sprawdzone klasyki od Tendy

Tenda udowadnia, że wydajny i sprawdzony router Wi-Fi można kupić już za około 100 zł. Sprawdź jak tanim kosztem przyspieszyć swoją lokalną sieć domową z wykorzystaniem routerów Tendy.

W dzisiejszych czasach w większości miast nawet za kilkadziesiąt złotych miesięcznie jesteśmy w stanie podłączyć nasze mieszkanie lub dom do internetu z wykorzystaniem szybkich łączy szerokopasmowych lub światłowodowych. Dostawcy usług internetowych prześcigają się we wprowadzaniu na rynek coraz szybszych usług. Średnia prędkość internetu w Polsce w 2021 roku wynosiła ponad 150 Mb/s, a wskaźnik ten rośnie praktycznie co miesiąc.

Tenda RX9 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Szybki internet wymaga wydajnego routera

Niestety dostawcy usług internetowych zapominają o jednej istotnej kwestii - routerach Wi-Fi. Modele dostarczane wraz z abonamentem to przestarzałe konstrukcje, które nie są w stanie obsłużyć tak szybkiego dostępu do sieci. Dedykowane routery oferowane za "złotówkę" przez operatorów często mają problem z obsługą szybkiego połączenia z siecią. Na dodatek zastosowane w nich anteny sprawiają, że po przejściu do innego pomieszczenia, jakość połączenia z internetem zauważalnie spada. Posiadacze dużych mieszkań i domów, którzy korzystają z routerów dostarczanych wraz z abonamentem na internet, borykają się ze znacznymi spadkami wydajności, które nie pozwalają w pełni cieszyć się z szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem. Dodatkową przeszkodą jest problem z pokryciem zasięgiem.

W tym miejscu z pomocą przychodzą produkty Tendy. Producent posiada w swojej ofercie bardzo tanie routery Wi-Fi, które swoją wydajnością biją na głowę rozwiązania dostarczane przez dostawców usług internetowych.

Tenda to stosunkowo nowy producent sprzętu sieciowego, który do Polski zawitał około dwóch lat temu. Firma powstała w 1999 roku i posiada duże doświadczenie w budowie routerów i sieci Mesh Wi-Fi dla klientów domowych, które charakteryzują się wysoką wydajnością i bardzo atrakcyjną ceną.

Wydajna sieć Wi-Fi za 100 zł? Tenda udowadnia, że to możliwe

Firma posiada w swojej ofercie dwa bazowe routery - Tenda AC6 oraz Tenda AC10. To jedne z najtańszych konstrukcji, które znajdziemy na rynku. Producent cały czas je aktualizuje i dostosowuje do potrzeb użytkowników. Tenda AC6 w wersji v5.0 kosztuje około 100 zł, a model AC10 v3.0 kupimy za nieco ponad 100 zł. To bestsellerowe konstrukcje, które oferują dostęp do najważniejszych funkcji przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz przystępnej ceny.

Tenda AC10

Oba routery to bardzo podobne konstrukcje, które pracują w technologii Wi-Fi 5 AC1200. Oznacza to, że maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 867 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 300 Mb/s w sieci 2,4 GHz. Takie parametry pozwalają w pełni wykorzystać szybie połączenia szerokopasmowe dostępne w największych miastach w Polsce.

Za odpowiednie pokrycie zasięgiem odpowiadają cztery zewnętrzne anteny o mocy aż 6 dBi.

Na pokładzie obu routerów znajdziemy łączenie cztery porty RJ-45 - 3x LAN oraz 1x WAN. W tańszym modelu Tenda AC6 mowa o portach pracujących w standardzie Fast Ethernet (100 Mb/s). Nieco droższy model Tenda AC10 posiada wydajniejsze porty pracujące w standardzie Gigabit Ethernet (1 Gb/s).

Tenda AC6

Oba routery wyposażono we wzmacniacz o dużej mocy, który w połączeniu z wydajnymi antenami zewnętrznymi, pozwala na szybkie przesyłanie danych na dużą odległość. Problemu nie stanowią tu również przeszkody takie jak ścianki działowe czy ściany nośne.

Wzmacniacz sygnału wbudowany w routery Tenda poprawia pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej

Tanie routery posiadają nowoczesne funkcje znane z droższych modeli

W routerach Tenda AC6 oraz Tenda AC10 zaimplementowano również funkcje znane z droższych konstrukcji. Mowa między innymi o technologii MU-MIMO. Sprawia ona, że routery mogą komunikować się z wieloma urządzeniami w tym samym czasie, co skraca czas oczekiwania na transmisję danych.

Technologia MU-MIMO

Oba urządzenia sieciowe posiadają wsparcie dla aplikacji Tenda Wi-Fi, która pozwala na prostą i szybką konfigurację routerów bez konieczności podłączania do nich komputera.

Aplikacja Tenda Wi-Fi Aplikacja Tenda Wi-Fi Aplikacja Tenda Wi-Fi

Pomimo niskiej sugerowanej ceny detalicznej Tenda AC6 oraz Tenda AC10 pozwalają skorzystać z takich funkcji jak:

Rozbudowana kontrola rodzicielska

Filtrowanie podłączonych urządzeń

Funkcja pracy jako wzmacniacz Wi-Fi

Sieć dla gości

Obsługa IPv6

Harmonogram WiFi (możliwość automatycznego włączania lub wyłączania sieci Wi-Fi o ustalonych godzinach)

Wi-Fi 6 nie zrujnuje domowego budżetu

Tenda AC6 i Tenda AC10 to świetne konstrukcje budżetowe, które pokonują swoją wydajnością routery dostarczane przez dostawców usług internetowych. Co jednak w przypadku, gdy chcemy uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi 6, a w naszym domu lub mieszkaniu posiadamy wiele urządzeń łączących się z siecią bezprzewodową? Dla bardziej wymagających konsumentów firma Tenda przygotowała dwa routery ze wsparciem Wi-Fi 6 - Tenda TX3 oraz Tenda RX9 Pro.

Tenda TX3 to router, który w kwietniu 2021 roku zdobył nasze nagrody Sprawdzony produkt oraz Opłacalny zakup.

Jest to pierwszy budżetowy router z Wi-Fi 6, który pozytywnie zaskoczył nas swoją wydajnością i zapewnił pokrycie zasięgiem typowe dla znacznie droższych routerów korzystających ze starszej technologii Wi-Fi 5.

Tenda TX3 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Router pozwala na przesyłanie danych z przepustowością 1201 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 574 Mb/s w sieci 2,4 GHz. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z wszystkich funkcji Wi-Fi 6. Mowa o możliwości podłączenia większej ilości urządzeń w tym samym czasie oraz mniejszego zużycia energii podczas transmisji danych. Nie bez znaczenia jest również lepsze pokrycie zasięgiem.

Tenda TX3 posiada wbudowany wzmacniacz sygnału, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz oraz wszystkie funkcje, które obecne są w tańszych modelach Tenda AC6 oraz Tenda AC10.

Aktualne ceny w sklepach Router Tenda TX3 399 zł

Dla konsumentów oczekujących maksymalnej wydajności przygotowano model RX9 Pro. Router pracuje w standardzie Wi-Fi 6 AC3000. Model pozwala na przysłanie danych z przepustowością 2402 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 574 Mb/s w sieci 2,4 GHz. Za wydajność odpowiada jeszcze szybszy procesor o taktowaniu 1,6 GHz, który optymalizuje wykorzystanie sieci i sprawnie zarządza ruchem sieciowym. Tenda RX9 Pro wspiera również technologię kolorowania BSS, która minimalizuje negatywny wpływ interferencji fal radiowych pochodzących z innych sieci Wi-Fi znajdujących się w pobliżu. Warto podkreślić, że router ten kupimy aktualnie za nieco powyżej 250 zł.

Tenda RX9 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aktualne ceny w sklepach Router Tenda RX9 Pro 268 zł

Z dokładnymi wynikami pomiarów wydajności Tendy TX3 oraz Tendy RX9 Pro zapoznasz się w naszych recenzjach tych routerów.

Tanie routery Tendy to świetny sposób na poprawę wydajności lokalnej sieci komputerowej

Routery Tendy to odpowiedni wybór dla użytkowników szukających sprzętu cechującego się rewelacyjnym stosunkiem jakości do wydajności. Niezależnie od wybranego modelu możemy liczyć na wysoka wydajność i dobre pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Tenda AC6 oraz Tenda AC10 pracujące w technologii Wi-Fi 5 to dobre propozycje dla użytkowników średniej wielkości mieszkań.

Bardziej wymagający konsumenci powinni zwrócić swoją uwagę na modele TX3 oraz RX9 Pro. Routery te oferują jeszcze wyższą wydajność, lepsze pokrycie zasięgiem oraz dostęp do sieci bezprzewodowej w technologii Wi-Fi, a to wszystko za nieco ponad 250 zł. Co istotne każdy router jest kompatybilny z aplikacją Tenda Wi-Fi na urządzenia mobilne. Producent dostarcza swoje urządzenia sieciowe z 36-miesięczną gwarancją.