Szukasz taniej przenośnej stacji zasilania? Na Geekbuying upolujesz ją z korzystnym rabatem

Przenośne stacje zasilania czekają na ciebie na Geekbuying w naprawdę niezłych cenach. Jeśli szukasz sprzętu tego typu, koniecznie zajrzyj, jakie modele można tam upolować.

Przenośna stacja zasilania to coś, czego szukasz? Porównujesz oferty i wciąż nie udało ci się znaleźć wystarczająco korzystnej oferty? W sklepie internetowym Geekbuying znajdziesz rabaty na taki sprzęt. Wybraliśmy najciekawsze propozycje!

Jak skorzystać z rabatu w Geekbuying?

Wybierz produkt objęty rabatem i dodaj go do koszyka. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ zakupy i wybierz interesującą cię formę dostawy.

Ponadto, możesz skorzystać z dodatkowego rabatu w wysokości:

120 zł – dla zamówień powyżej 1000 zł z kodem XXXXXX ,

– dla zamówień powyżej 1000 zł z kodem , 220 zł – dla zamówień powyżej 3000 zł z kodem tWUwh6bd ,

– dla zamówień powyżej 3000 zł z kodem , 400 zł – dla zamówień powyżej 4500 zł z kodem DB3R7YKQ .

Uwaga! Liczba kodów jest ograniczona, warto więc pospieszyć się z dokonaniem zakupów.

W promocji na Geekbuying warto kupić np.:

Przenośna stacja zasilania BLUETTI Poweroak EB55

Ma pojemność 537 Wh oraz wbudowany falownik o mocy 700W (skokowej 1400W). Jest zatem w stanie zasilać aż 11 urządzeń jednocześnie. Waży zaledwie nieco ponad 2 kg. Obsługuje 4 różne metody ładowania: z gniazda ściennego, generatorem, z gniazda samochodowego oraz panelem solarnym. Producent gwarantuje żywotność na poziomie minimum 2500 cykli ładowania.

Rabat: 900 zł – klik

Przenośna stacja zasilania BLUETTI Poweroak EB240

Ma pojemność 2400 W oraz maksymalną moc wejściową 500 W. Zgodnie z zapewnieniem producenta, żywotność tego modelu wynosi 2500 cykli ładowania. Został też wyposażony w układ zarządzania baterią (BMS), co umożliwia kontrolę napięcia oraz monitorowanie temperatury.

Rabat: 2400 zł – klik

Solarna stacja zasilania BLUETTI EP500 Pro

Tę stację wyposażono w nowoczesną technologię i baterię LiFePO4 o wieloletniej żywotności. Ma zintegrowany układ UPS, który w razie awarii zasilania automatycznie dostarcza energię do danego urządzenia. Dysponuje pojemnością na poziomie 5100 Wh. Nadaje się do zasilania urządzeń o mocy maksymalnej do 3000W (6000W obciążenia szczytowego).

Rabat: 2000 zł – klik

Składany przenośny panel solarny BLUETTI PV120 120W

Producent przekonuje, że urządzenie jest w stanie przekonwertować do 23,4% światła słonecznego w energię. Panel wyposażono w stopkę, służącą do regulacji kąta nachylenia. Po złożeniu ma rozmiar 21 x 18,5 cali i waży niecałe 26 kg. Jest kompatybilny z większością generatorów dostępnych dziś w sprzedaży.

Rabat: 300 zł – klik

Stacja zasilania BLUETTI Kombo AC300 + B300

Ten model jest w 100% modularny. Obsługuje do 4×B300 (3,072 Wh na zestaw) modułów bateryjnych na jednostkę, co łącznie daje aż 12 288 Wh pojemności. Moc wejściowa to 2400 W. Tę stację zasilania można podłączyć jednocześnie zarówno do gniazdka, jak i do panelu solarnego.

Rabat: 4200 zł – klik

Stacja zasilania BLUETTI Poweroak EB70

Do tego modelu podepniemy nawet 9 różnych urządzeń. Ma pojemność 716Wh oraz moc znamionową na poziomie 1000W. Urządzenie ma baterię LiFePO4 oraz żywotność wynoszącą minimum 2500 cykli ładowania. Przy pomocy paneli słonecznych akumulator w pełni naładuje się w ciągu 3-4 godzin.

Rabat: 500 zł – klik

Stacja zasilania BLUETTI Poweroak AC200P

W tym przypadku mamy do czynienia z urządzeniem wyposażonym w aż 13 portów wyjściowych. Ładowanie przy pomocy paneli solarnych trwa 3-3,5 godziny. Co więcej, producent gwarantuje żywotność sprzętu na poziomie minimum 3500 cykli ładowania.

Rabat: 1800 zł – klik

