Szybka wyprzedaż w Lidlu: wielofunkcyjny odkurzacz w wyjątkowo niskiej cenie!

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho marki Parkside z Lidla teraz w jeszcze niższej cenie - zobaczcie, czym charakteryzuje się urządzenie i ile za nie zapłacimy. Uwaga! Wyprzedaż trwa tylko przez kilka godzin.

Tylko dzisiaj w ofercie wyprzedażowej Lidla można kupić wielofunkcyjny odkurzacz do pracy na mokro i sucho Parkside, który kosztuje teraz tylko 159 zł - przejdź do sklepu. To idealna okazja, aby nabyć urządzenie, tym bardziej, że odkurzacz można zamówić w sklepie online Lidla. Promocja trwa tylko do końca dnia! Zobaczcie, jak prezentuje się urządzenie.

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho PDW 20 A1 Parkside to wielofunkcyjne urządzenie sprzątające, które usuwa zabrudzenia na mokro i na sucho. Co więcej, odkurzacz może być zastosowany jako odkurzacz do odsysania wody. Pojemnik wykonany jest ze stali szlachetnej, a w zestawie znajdziemy komplet filtrów do wszystkich zastosowań. Do tego odkurzacz został wyposażony w zintegrowane zaczepy na rurę, kabel i dysze oraz składaną rączkę do przenoszenia. W zestawie znajdziemy:

1 x rura (2 m)

1 x dysza do szczelin

1 x przystawka do czyszczenia podłóg

3-częściowa rura

1 x filtr z papieru

1 x filtr tekstylny (możliwe czyszczenie)

1 x filtr z gąbki (do czyszczenia na mokro)

Parametry techniczne:

moc: 1300 W

moc ssania: 200 Air Watt - wartość ta pokazuje moc wyjściową, czyli skuteczność ssania

pojemność: 19,8 l

całość: ok. 453 x 470 x 431 mm (szer. x wys. x dł.)

długość przewodu: ok. 4 m

ok. 4680 g (wraz z akcesoriami)

Sprawdźcie także inne produkty na wyprzedaży w Lidlu oraz najnowszą ofertę tygodnia