Szybkie ładowanie 150 W standardem? Xiaomi przygotowuje się do masowej produkcji!

Technologia szybkiego ładowania rozwija się coraz szybciej, jednak Xiaomi planuje szybko uciec konkurencji!

Producenci na różne sposoby starają się radzić z zapewnieniem naszym smartfonom odpowiedniej do długiego działania ilości energii. W ostatnich latach jednak zamiast stale powiększać umieszczane w nich baterie, zdecydowali się obrać inny kierunek.

Tym kierunkiem jest rozwój technologii szybkiego ładowania akumulatorów w urządzeniach mobilnych. Z roku na rok pojawiają się co raz to nowsze i szybsze standardy opracowywane przez różnych producentów. W obecnych czasach nie dziwi nas już fakt dołączania do zestawów autorskich ładowarek, oferujących pełne naładowanie smartfona w niespełna pół godziny. Bardziej od tego dziwi nas obecnie fakt nieumieszczania w pudełkach ładowarek, w czym przodują ostatnio Samsung oraz Apple.

Wygląda jednak na to, że chiński producent Xiaomi zamierza odskoczyć konkurencji i to dość daleko. Już teraz jest na czele wyścigu, dołączając do zestawu sprzedażowego Xiaomi 11T Pro ładowarkę 120 W HyperCharge, co pozwala na uzupełnienie 100 procent pojemności baterii w 15 minut. Już niedługo może to być jednak ślimaczym tempem.

Najnowsze przecieki sugerują bowiem, że chiński producent aktywnie testuje już technologię szybkiego ładowania 150 W! Dodatkowo testy są już na bardzo zaawansowanym etapie, a Xiaomi bardzo szybko zbliża się do momentu wprowadzenia nowej ładowarki na rynek. Kiedy ma to nastąpić? Wedle niepotwierdzonych plotek ma to nastąpić w momencie premiery najnowszej generacji flagowców - Xiaomi MIX 5.

Urządzenie to może okazać się jedną z najciekawszych premier tego roku. Smartfon ma posiadać 50 MP aparat główny, 50 MP ultraszerokokątny oraz 48 MP telefoto z pięciokrotnym zoomem optycznym. Dodatkowo producent miał przy jego tworzeniu współpracować z marką Leica. Wiemy, że urządzenie ma zadebiutować w tym roku. Spodziewamy się, że będzie to trzeci lub czwarty kwartał 2022 roku.

