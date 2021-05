Szybkie testy antygenowe w Lidlu dostępne już od piątku!

W ofercie Lidla pojawią się szybkie testy na obecność antygenu koronawirusa SARS-COV-2, przeznaczone do samokontroli - ile za nie zapłacimy?

Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadza do sprzedaży testy antygenowe w kierunku SARS-COV-2. Produkt pozwala w jakościowy sposób wykryć antygen wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z przedniej części nosa (jedynie 2,5cm) u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

Testy od Boson Biotech pojawią się w sprzedaży już od piątku, 7 maja i będą oferowane wyłącznie w zestawie pięciu sztuk i będą kosztować 19,80 zł za 1 test, czyli 99 zł za opakowanie 5-sztukowe.

Do każdego testu dołączona jest sterylna wymazówka, probówka, roztwór ekstrakcyjny oraz instrukcja. Wiarygodność diagnostyczna testu jest bardzo wysoka, o czym świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności (98,72%) oraz czułości testu na poziomie 96,77%, a wynik otrzymujemy już po 15 minutach.

Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można wykonać bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.

Obecnie w ofercie sieci Lidl Polska klienci mogą również znaleźć produkty do dezynfekcji dłoni i powierzchni, maski ochronne(w tym także FFP2) oraz testy serologiczne Primacovid na przeciwciała COVID-19.

