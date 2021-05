Szybko poszło - Apple AirTag zhakowany! Co nam grozi?

Apple AirTag to najnowsze akcesorium giganta z Cupertino. Firma po wielu miesiącach zdecydowała się na prezentację swojego lokalizatora przedmiotów. Kosztujący 159 złotych Apple AirTag stał się hitem pomimo kilku niedociągnięć. Pastylka nie posiada oczka na smyczkę oraz jest za gruba, aby umieścić ją w portfelu. Jak się właśnie okazało to nie koniec problemów z AirTagami.

Badaczom bezpieczeństwa udało się już oszukać oprogramowanie lokalizatora AirTag. Co to oznacza dla użytkowników tego akcesorium od Apple?

Niemiecki badacz bezpieczeństwa Stack Smashing poinformował na Twitterze, że udało mu się włamać do mikrokontrolera lokalizatora Apple AirTag oraz zmodyfikować elementy oprogramowania zaszytego w AirTagu.

AirTag został złamany. Po modyfikacji oprogramowania Stack Smashing może pochwalić się pierwszym na świecie lokalizatorem AirTag z przeprowadzoną procedurą Jailbreak.

Badacz bezpieczeństwa był w stanie zmodyfikować adres URL odczytywany z wykorzystaniem NFC.

Normalnie lokalizator Apple AirTag po zeskanowaniu NFC otwiera witrynę found.apple. Zhakowany AirTag może otworzyć dowolną stronę internetową, co umożliwia wykorzystanie go do phishingu lub innych działań niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem.

Apple w chwili obecnej nie skomentowało sprawy. Prawdopodobnie firma zaktualizuje oprogramowanie układowe, aby uniemożliwić zmianę domyślnego adresu URL zapisanego w chipie NFC.

Działanie zmodyfikowanego AirTaga zobaczysz na filmiku poniżej.

Be careful when scanning untrusted AirTags or this might happen to you???? pic.twitter.com/LkG5GkvR48