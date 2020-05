Szybko poszło - iOS 13.5 złamany! Jailbreak w najbliższych dniach

Wczoraj w godzinach popołudniowych udostępniono oficjalną aktualizację systemu iOS.

iOS 13.5 wprowadza szybsze przechodzenie do odblokowania za pomocą PIN'u, gdy urządzenie z Face ID odkryje, że użytkownik nosi maskę. Dodatkowo dodano Exposure Notification API, które pozwoli na śledzenie kontaktów z osobami zarażonymi COVID-19.

Zaledwie kilka godzin po prezentacji systemu poinformowano o premierze narzędzia unc0ver 5.0.0, które pozwoli na wykonanie pełnego odblokowania każdego urządzenia kompatybilnego z najnowszą wersją systemu operacyjnego.

Najnowsze rozwiązanie wykorzystuje lukę 0-day obecną w jądrze systemu.

Luka bezpieczeństwa, z której korzysta narzędzie unc0ver 5.0.0 została odkryta prze Pwn20wnd, który jest znaną osobą w środowisku zajmującym się odkrywaniem luk w systemie iOS.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.