Szykujcie się, Cyberpunk 2077 może trafić na Xbox Series X i PS5 już dzisiaj

Po ponad roku od premiery Cyberpunk 2077, CD Projekt Red wreszcie wyda grę na konsolach nowej generacji - PS5 i Xbox Series X.

Wczoraj studio CD Projekt Red zapowiedziało stream poświęcony Cyberpunk 2077. Coraz więcej wskazuje na to, że podczas transmisji nie tylko zobaczymy nową wersję gry w akcji, ale również będziemy mogli od razu pobrać aktualizację Cyberpunk 2077 na PlayStation 5 i Xbox Series X. Skąd te przypuszczenia?

Tom Warren z redakcji serwisu The Verge, podzielił się z nami kilkoma zrzutami ekranu z konsoli Xbox Series X. Na jednym z nich wyraźnie widać symbol "X/S" przy ikonie z Cyberpunk 2077. Co więcej, dziennikarz postanowił dodatkowo sprawdzić czy produkcję CD Projekt Red znajdziemy w katalogu "gry zoptymalizowane pod katem Xbox Series X/S" i tu także pojawił się Cyberpunk 2077. Oznacza to, że odpowiednie pliki z aktualizacją są już na serwerach Microsoftu i do premiery Cyberpunk 2077 na konsolach next-gen dzieli nas już naprawdę niewiele.

Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series X zadebiutuje już dzisiaj?

Możliwe, że CD Projekt Red podczas dzisiejszego streamu będzie chciało nam sprawić niespodziankę i chwilę po jego transmisji udostępni grę na PS5 i Xbox Series X/S. W najgorszym wypadku otrzymamy konkretną datę premiery nowej wersji gry. Podczas dzisiejszego wydarzenia powinnyśmy również otrzymać pierwsze informacje o aktualizacji 1.5 oraz pierwszym płatnym DLC.

