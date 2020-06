Szykuje się hit - Xiaomi projektuje tanie urządzenie z Dimensity 1000+

Chińczycy pracują nad nowym smartfonem z wydajnym układem Dimensity 1000+. Możliwe, że mowa o tanim urządzeniu z rodziny Redmi.

W maju tajwańska firma MediaTek wprowadziła na rynek zupełnie nowy układ z rodziny Dimensity, który znacząco różni się od poprzednich procesorów MTK. Procesor Dimensity 1000+ jest znacznie wydajniejszy od poprzednich układów, a przychylne recenzje spowodowały, że MediaTek powrócił do gry w segmencie średniaków oraz flagowców.

MediaTek Dimensity 1000+ 5G

Na rynku pojawił się już iQOO Z1 z układem Dimensity 1000+ 5G. Według najnowszych przecieków z Chin Xiaomi pracuje nad nowym smartfonem z rodziny Redmi, który zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 1000+.

Informacja została przekazana przez Digital Chat Station za pośrednictwem chińskiego portalu społecznościowego Weibo.

Digital Chat Station nie podaje żadnych szczegółowych informacji. Wiemy jedynie, że nadchodzący smartfon Xiaomi/Redmi zaoferuje procesor MT6889 - Dimensity 1000+ 5G. Biorąc pod uwagę cenę Redmi K30 Pro możemy zakładać, że smartfon z procesorem MediaTek'a kosztować będzie mniej, niż 300 dolarów.

Procesor Dimensity 1000+ 5G wyposażony został w cztery wydajne rdzenie Cortex-A77 o taktowaniu do 2,6 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55 pracujące z częstotliwością do 2 GHz. Za wydajność graficzną odpowiada układ Mali-G77 MC9 GPU. Ten 7 nm układ posiada wsparcie dla wyświetlaczy o rozdzielczości do Full HD+ z maksymalnie 144 Hz odświeżaniem. Na pokładzie znalazło się także miejsce dla specjalnego układu MiraVision poprawiającego jakość obrazu. W chwili obecnej Dimensity 1000+ 5G jest jedynym układem wspierającym obsługę dwóch kart SIM z ciągłym czuwaniem w sieciach 5G.

Digital Chat Station już wcześniej ujawniał, że Xiaomi pracuje nad smartfonem z ekranem o 144 Hz częstotliwości odświeżania. Być może ten sam smartfon zostanie wyposażony w procesor Dimensity 1000+ 5G. Premiera ma się odbyć w lipcu.

Nie chcesz czekać? Sprawdź, ile kosztuje testowane przez nas Xiaomi Mi 9T