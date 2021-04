Szykuje się konkurencja dla Android TV. 120 Hz Apple TV w drodze

Apple pracuje nad nową wersją Apple TV. Nadchodząca przystawka ma być konkurencją nie tylko dla Androida TV, Chromecasta i przystawek, ale także konsol nowej generacji. Czy wyniknie z tego coś dobrego?

Obecna generacja Apple TV 4K sprzedawana jest od 2017 roku. Urządzenie to jest drogie oraz przestarzałe w stosunku do konkurencji,. Wszystko wskazuje na to, że Apple zdaje sobie z tego sprawę i przygotowuje się do premiery nowej generacji Apple TV.

Aktualna generacja Apple TV 4K

Najnowsze wydanie Apple TV zaoferuje wsparcie odtwarzania wideo 4K w 120 Hz. Informacje o przystawce zostały odnalezione w ostatniej wersji beta tvOS 14.5. W kodzie źródłowym PinBoard (ekran domowy Apple TV) znaleziono wpisy sugerujące obsługę wyświetlania w 120 Hz.

Jeżeli plotki okażą się prawdą, w obudowie Apple TV znajdziemy złącze HDMI 2.1. Obecna generacja korzysta z HDMI 2.0, które obsługuje rodzielczość 4K z 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Apple TV będzie kolejnym po iPadach Pro urządzeniem od Apple ze wsparciem dla ekranów o podwyższonej częstotliwości. Nowa przystawka świetnie sprawdzi się w parze z telewizorami OLED.

Złącze HDMI 2.1 znajdziemy również w konsolach Sony Playstation 5 oraz Xbox Series X, które obsługują wyjście wideo 4K 120 Hz.

Apple TV otrzyma również znacznie wydajniejszy procesor oraz przeprojektowany pilot. W sieci znajdziemy wiele plotek sugerujących, że nowa generacja Apple TV ma być nie tylko przystawką do telewizora, ale również konsolą. Obsługa 120 Hz częstotliwości odświeżania podczas wyświetlania treści w 4K zdaje się potwierdzać te doniesienia.

W chwili obecnej nie mamy jeszcze daty premiery nowego Apple TV.

Źródło: macrumors.com