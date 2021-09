T-Mobile ma już 25 lat! Weź udział w wyjątkowym konkursie

Urodzinowy konkurs T-Mobile to powrót do minionych lat. Masz ulubione zdjęcie z przeszłości? Możesz wygrać głośniki i słuchawki kultowej firmy Marshall.

Dokładnie 25 lat temu powstała Era GSM, czyli dzisiejsze T-Mobile Polska. W tym czasie zdążyliśmy kupić swój pierwszy telefon, przeprowadzić rozmowy w standardzie GSM czy posłuchać polifonicznych dzwonków. Wspomnień jest wiele, dlatego firma T-Mobile chce świętować swoje urodziny razem z klientami w dość nostalgiczny sposób.

Czy masz swoje ulubione zdjęcie z przeszłości? Z pewnością niektóre z fotografii wywołują w Tobie wielkie emocje. Znajdź jedno z nich i spraw, by stało się Twoim źródłem inspiracji i biletem do zwycięstwa. Co dokładnie musisz zrobić?

Wybierz zdjęcie sprzed lat, które lubisz - może być rodzinne, szkolne lub takie, na którym jesteś sam. Odtwórz je współcześnie - wykaż się kreatywnością w teraźniejszej odsłonie niezapomnianych chwil. Gotowe zdjęcie, wraz z wersją z przeszłości, zamieść w relacji na Instagramie (IG Stories) z hashtagiem 25urodzinytmobile oraz oznacz profil @tmobilepl. Możesz też przesłać zdjęcie w wiadomości na profilu T-Mobile na Instagramie.

Na zwycięzców czeka aż 25 nagród – kultowych głośników i słuchawek marki Marshall z designem w stylu retro. Wszyscy klienci T-Mobile otrzymają również pakiet 25 GB w ramach programu Happy Fridays.

Konkurs trwa od 16 do 30 września 2021 roku.

Regulamin konkursu znajdziesz na @tmobilepl.

Źródło: materiały prasowe