T-Mobile oferuje specjalny pakiet dostępu do serwisów TIDAL i Legimi

Dzięki nowej ofercie od T-Mobile, czas spędzony w domu może być jeszcze przyjemniejszy. To także dobry moment, aby nadrobić zaległości w czytaniu i posłuchać dobrej muzyki. W tym celu użytkownicy T-Mobile mogą skorzystać z promocyjnej usługi, która oferuje pakiet dostępu do serwisów TIDAL oraz Legimi. #Zostanwdomu z ulubioną książką i przyjemnymi brzmieniami.

Wśród ofert od T-Mobile znajdziecie wiele interesujących promocji – jedną z nich jest specjalny pakiet dostępu do serwisów TIDAL oraz Legimi. Klienci T-Mobile, korzystając z usługi, zyskają dostęp do 60 tysięcy ebooków i audiobooków oraz do 60 milionów piosenek. To świetne rozwiązanie, aby przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w domu, szczególnie w obecnej sytuacji.

Słuchaj na TIDAL

Dzięki współpracy T-Mobile z serwisem muzycznym TIDAL, użytkownicy mogą skorzystać z oferty, która umożliwia dostęp do długiej listy utworów i materiałów wideo. Do tego od niedawna w aplikacji możemy znaleźć dodatkowy moduł „W domu”, gdzie znajdują się gotowe playlisty z muzyką do pracy, nauki, treningu, relaksu czy zabawy z najbliższymi. TIDAL umożliwia również oglądanie koncertów największych gwiazd.

Dzięki aplikacji TIDAL klienci T-Mobile mogą korzystać z serwisu bez zużywania pakietu internetu. Aby aktywować dostęp należy ściągnąć aplikację TIDAL, wejść na stronę http://tidal.t-mobile.pl, zalogować się podając swój numer telefonu i hasło otrzymane SMS-em. Dla nowych klientów aplikacji T-Mobile dostęp do usługi będzie bezpłatny przez 90 dni. Po tym czasie opłata będzie wynosiła 19,90 zł za 30 dni.

Czytaj na Legimi

Legimi to serwis, na którym dostępny jest szeroki zakres ebooków oraz audiobooków. Od teraz klienci T-Mobile mogą skorzystać z dwóch pakietów, dzięki którym zyskają dostęp do wszystkich materiałów na Legimi. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty przez pierwsze 30 dni. Po tym czasie pierwszy pakiet – ebooki bez limitu – będzie kosztował 19,90 za 30 dni, natomiast pakiet obejmujący ebooki i audiobooki 34,90 zł. Warto zaznaczyć, że serwis może być uruchomiony jednocześnie na 4 urządzeniach.

Aby uaktywnić ofertę, należy wejść na stronę https://www.legimi.pl/t-mobile/ i uruchomić wybrany pakiet, a następnie podać swój numer telefonu oraz hasło, które otrzymacie SMS-em. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie aplikacji Legimi.

