TCL Plex dostaje system Android 10 i... dwie aplikacje bloatware

Aktualizacja telefonów do 10. wersji Androida przynosi także aktualizację nakładki (jeśli jest używana). To norma. Ale co powiecie na aktualizacje plus dwie wciskane na siłę aplikacje?

Terminem bloatware określamy zbędne oprogramowanie, które otrzymujemy najczęściej wraz z nowym systemem laptopem, komputerem lub telefonem. I nierzadko pierwszą czynnością, którą robi się w takiej sytuacji, jest odinstalowanie niepotrzebnych dodatków. A tymczasem TCL "przeniosło" bloatware do obszaru aktualizacji systemu. Użytkownicy smartfona Plex, który jest pierwszym telefonem z logo tego popularnego producenta telewizorów, używali jak dotąd Androida 9. Dzisiaj producent rozesłał firmware, które aktualizuje system do wersji 10 i przynosi wiele poprawek technicznych, np. aparat przedni otrzymał nowe mechanizmy związane z prawidłowym oddawaniem kolorów skóry, a główny poprawki dotyczące nagrywania materiałów wideo. Oprócz tego ulepszono odtwarzanie muzyki na ekranie blokady. Ale użytkownicy odkryli po aktulizacji, że na ich telefonach pokazały się skróty do dwóch nowych aplikacji – File Share oraz Modern Combat Rebel Guns. Ta druga pozycja to gra, a konkretnie - shooter od Gameloft, który był wcześniej preinstalowany na niektórych smartfonach marki Motorola, a obecnie nie jest już dostępny w Play Store. Co ciekawe - można grę odinstalować, jednak jeśli przeprowadzi się reset fabryczny urządzenia... wraca. Może być to frustrujące zwłaszcza dla osób, których gry w ogóle nie interesują. A przez te dwa dodatki, aktualizacja zajmuje łącznie aż 2,7GB. Źródło: GSM Arena