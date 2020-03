TCL prezentuje dwa składane smartfony z elastycznymi ekranami

Niestety to w dalszym ciągu urządzenia koncepcyjne.

TCL to jeden z wiodących producentów telewizorów na rynku. W związku z tym firma ma ogromne doświadczenie w budowie matryc i postanowiła spróbować swoich sił na rynku elastycznych smartfonów. Niestety pomimo, iż producent ten zaprezentował już kilka modeli z elastycznymi ekranami to żaden z nich nie trafił do sprzedaży. Nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Źródło: gsmarena.com

Firma zaprezentowała właśnie dwa nowe, składane smartfony, ale w dalszym ciągu są to jedynie urządzenia koncepcyjne, które pokazują możliwości producenta. Oba smartfony posiadają elastyczne ekrany, ale znacząco różnią się od siebie koncepcją. Jedno urządzenie posiada ekran składany na trzy części, a drugi smartfon posiada wysuwany elastyczny ekran umieszczony na specjalnym sliderze.

Panele zastosowane w najnowszych urządzeniach zostały zaprojektowane przez TCL-CSOT - wewnętrzny oddział firmy, który zajmuje się produkcją elastycznych ekranów AMOLED. Najnowsze rozwiązanie pozwala na zmniejszenie 10 calowego tabletu do całkiem kompaktowego, jak na dzisiejsze standardy smartfona z ekranem o przekątnej 6,65 cala o proporcjach 20,8:9 z rozdzielczością 3K.

TCL opracowało dwa nowe zawiasy o nazwach handlowych DragonHinge oraz ButterflyHinge. Zostały one zaprojektowane w sposób podobny do rozwiązań zastosowanych w Galaxy Fold oraz Huawei Mate X. Zastosowanie zawiasów obu typów w jednym urządzeniu pozwala na potrójne złożenie wyświetlacza.

Drugi z konceptów posiada jeszcze odważniejszą konstrukcję. Telefon jest rozciągany na boki, a ekran wysuwa się spod korpusu urządzenia. W tym przypadku można zwiększyć przekątną ekranu z 6,75 do 7,8 cala. W chwili obecnej aby to zrobić należy przycisnąć specjalny przycisk uruchamiający mechanizm wysuwający ekran. Nie można wysunąć ekranu poprzez jego pociągnięcie.

Oba smartfony posiadają skalowany interfejs użytkownika dostosowujący się do aktualnych potrzeb. W chwili obecnej nie wiadomo, czy urządzenia zostaną kiedykolwiek wprowadzone do sprzedaży.

