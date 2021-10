TCL prezentuje inteligentne okulary Thunderbird Smart Glasses

Thunderbird Smart Glasses to kolejna propozycja inteligentnej pary okularów, lecz tym razem od TCL. Jednym z głównych atutów tego urządzenia miałby być pełnokolorowy, przezroczysty wyświetlacz micro-LED.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co raz częściej słyszymy o tym, że jakaś firma ma w planach wprowadzenie na rynek swojej propozycji inteligentnych okularów. Tym razem to TCL zaprezentował Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. Używają one wyświetlacza micro-LED z przewodnikiem fali, który został opracowany wewnętrznie w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to przezroczysty, kolorowy wyświetlacz, co sprawia, że urządzenie wyglądaj jak zwykłe okulary.

Właśnie to odróżnia propozycję TCL od koncepcyjnych inteligentnych okularów Xiaomi, które posiadały tylko monochromatyczny wyświetlacz, również wykorzystujący micro-LED. W obu przypadkach diody LED są malutkie, o wielkości zaledwie 4 µm, ale zespół TCL opracował własny algorytm, który umożliwia okularom Thunderbird wyświetlanie obrazu w pełnym kolorze.

Źródło: TCL

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, co można zrobić z inteligentnymi okularami od TCL. Zasadniczo, ich celem jest zastąpienie smartfona lub przynajmniej jego wyświetlacza. Możesz czytać i przeglądać wiadomości, sprawdzić swój harmonogram, kontrolować inteligentny dom itp.

Demo pokazuje również, że okulary mają wbudowany aparat fotograficzny (który znajduje się na mostku nosa). Użytkownik może robić zdjęcia, które automatycznie są przesyłane do telefonu. Nie mamy jednak żadnych szczegółów na temat specyfikacji tego aparatu.

W tej chwili wygląda na to, że nadal trzeba posiadać przy sobie swój telefon, aby zapewnić łączność z Internetem, który jest wymagany do działania większości inteligentnych funkcji. TCL nie ujawnił również, kiedy Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition będą dostępne dla konsumentów, ani ile będą kosztować.