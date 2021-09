TCL prezentuje nowe rozwiązania technologiczne na 2021 rok!

Firma TCL Electronics, jeden z wiodących dostawców elektroniki użytkowej, zaprezentowała swoje najnowsze telewizory Mini-LED, QLED i 4K HDR, a także urządzenie audio oraz sprzęt AGD.

Spis treści

Telewizory serii X

Najnowsze modele telewizorów od firmy TCL, rozszerzające serię X, to telewizory TCL Mini LED 8K, X92 Pro Series z technologią OD Zero Mini LED oraz TCL Mini LED 8K X92 Series. Seria TCL X łączy Mini LED z technologią QLED i 8K.

Wspierane przez wiodący w branży system dźwiękowy firmy Onkyo oraz technologię Dolby Atmos, oba telewizory mają pozwalać użytkownikom cieszyć się głębszym połączeniem z wszelkiego rodzaju treściami wyświetlanymi na ekranie. W najbliższych dniach nowe modele po raz pierwszy zostaną wprowadzone do sprzedaży. Seria X92 będzie dostępna na rynku polskim pod koniec września 2021 roku, natomiast seria X92 Pro trafi do odbiorców w I kwartale 2022.

Telewizory serii C

Linia telewizorów TCL C Series, w skład której wchodzą modele C82, C72 i C72+, została wprowadzona na rynek w kwietniu tego roku, a jej przedstawiciele są już dostępni w całej Europie oraz na wybranych rynkach na całym świecie.

Seria C została bardzo dobrze przyjęta przez branżę, zdobywając wyróżnienia za wydajność i jakość. Stowarzyszenie Expert Imaging and Sound Association (EISA) przyznało niedawno nagrodę EISA Premium LCD TV modelowi 65C825, a model 55C728 otrzymał tytuł EISA Best Buy LCD TV.

Soundbar TS8132

Według producenta, TS8132 Dolby Atmos przenosi domową rozrywkę na zupełnie nowy poziom. Soundbar obsługuje 3.1.2-kanałową konfigurację oferująca maksymalną moc audio na poziomie 350 W. Lepsza zrozumiałość dialogów i mowy, to zasługa dedykowanego kanału środkowego, a efekty przestrzenne są generowane przez dwa pionowe kanały i bezprzewodowy subwoofer. TS8132 posiada również wbudowany Chromecast, który współpracuje z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Asystent Google, Siri i Amazon Alexa.

TCL 20 Pro 5G

Firma zaprezentowała także smartfon TCL 20 Pro 5G, który oferuje działającą na całym świecie łączność 5G wraz z technologią NXTVISION 2.0. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 750G 5G, a dzięki poczwórnemu aparatowi o rozdzielczości 48 MP, który jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu od Sony, użytkownicy mogą robić jeszcze lepsze zdjęcia. Smartfon nagrywa również wideo w rozdzielczości 4K i posiada przednią kamerę 32 MP do selfie, które mogą być rejestrowane w Slow Motion i trybie HDR. Całość dopełnia bateria o pojemności 4500 mAh oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Chłodziarki Cross Door RP470CXE0 i Side by side RP631SSE0

We wrześniu tego roku, TCL wprowadza na rynek europejski chłodziarko-zamrażarkę Cross Door RP470CXE0. Ta duża lodówka, z drzwiami krzyżowymi o pojemności 470 litrów, pozwala na przechowywanie żywności w optymalnych warunkach. Za przedłużenie świeżości i redukcję nieprzyjemnych zapachów odpowiada technologia antybakteryjna AAT, której działanie oparte jest na jonizacji powietrza. Z kolei technologia Mutli Air Flow, dzięki systemowi wielostrumieniowego przepływu powietrza, ma gwarantować równomierne rozprowadzanie zimnego powietrza na każdym poziomie chłodziarki.

W październiku zostanie wprowadzona na rynek duża lodówka Side by side RP631SSE0 o pojemności 631 litrów. Ona również została wyposażona w sprężarkę inwerterową, AAT i technologię Mutli Air Flow. Dodatkowo, dzięki funkcji Swing Flow, zimne powietrze jest łagodnie i równomiernie rozprowadzane wewnątrz lodówki poprzez ruch wahadłowy, co pozwala utrzymać temperaturę na stabilnym poziomie. Producent podaje również, że przypadkowe pozostawienie otwartych drzwi lodówki na dłużej nie stanowi już problemu - po ich zamknięciu, lodówka powróci optymalnej temperatury o 20% szybciej.

Pralka z serii P082

Pralka serii P082 o pojemnościach bębna 8 kg, 9 kg i 10 kg zostanie wprowadzona w październiku na rynek europejski. Urządzenie wyróżnia się zastosowaniem bezszczotkowego cyfrowego silnika inwerterowego TCL, który. Pralka automatycznie waży każdy ładunek prania i inteligentnie oblicza dokładną ilość detergentu i zmiękczacza, a funkcja pary eliminuje większość typowych bakterii. Pralko-suszarka wyposażona jest także w Air Refresh - ekonomiczny program, który odświeża i zmiękcza odzież poprzez generowanie mikrooparów.

Klimatyzator serii X

Najnowszy klimatyzator TCL serii X wyposażony jest w system Fresh Air z dedykowanym kanałem świeżego powietrza i 4-warstwowym filtrem, a funkcja Gentle Breeze umożliwia nawiew powietrza w bardziej naturalny sposób. Klimatyzator posiada wiele programowalnych scenariuszy pracy i może łączyć się z inteligentnym telewizorem, telefonem i wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami za pomocą TCL Home App lub Asystenta Google. Użytkownicy mogą także zdalnie aktywować i kontrolować klimatyzację, co ułatwia jej włączanie i wyłączanie, regulację prędkości i ustawianie temperatury.

Oczyszczacz powietrza Breeva A5

Oczyszczacz powietrza Breeva A5, nagrodzon przezy Red Dot Design Award, został wyposażony w zaawansowany system filtracji 5-w-1 BreevaShield, składający się z lampy UV-C, filtra i jonizatora. Użytkownicy mogą monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym dzięki laserowemu czujnikowi kurzu i czujnikowi VOC. Dodatkowo, dzięki trybowi Ultra Quiet i funkcji wyłączenia wyświetlacza, oczyszczacz oferuje wysoki komfort pracy.

Breeva A5 przeznaczony jest do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 32 m2 i może filtrować do 270 m3 powietrza na godzinę. Posiada również wbudowane czujniki jakości powietrza.

Odkurzacz Sweeva 6500

Sweeva 6500 to flagowy odkurzacz-robot firmy TCL. Jest wyposażony w automatycznie opróżniany pojemnik na śmieci, system nawigacji LDS oraz 2700 paskali mocy ssania. Odkurzacz nie tylko usuwa kurz, ale dzięki zintegrowanemu oświetleniu UV-C oraz filtrowi HEPA może również przeprowadzać sterylizację podłóg.

Użytkownicy mogą mieć całkowicie zdalną kontrolę nad modelem Sweeva 6500 dzięki aplikacji TCL Home lub asystentom głosowym, takimi jak Amazon Alexa i Asystent Google. Aplikacja pozwala także na stworzenie niestandardowej mapy odkurzania domu i łatwą konfigurację unikalnego planu czyszczenia.