TCL prezentuje nowe telewizory dla sympatyków sportu i gier

Firma TCL Electronics poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych modeli telewizorów, które trafią w gusta najbardziej wymagających odbiorców.

Jeśli szukacie ciekawych modeli telewizorów przygotowując się na nadchodzący turniej Euro 2021 (11 czerwca 2021 – 11 lipca 2021), to być może zainteresuje was najnowsza oferta firmy TCL.

Na polski rynek trafią bowiem aż trzy nowe model: C72, C72+ i C82. Wszystkie modele mogą pochwalić się nienagannym designem, a także wsparciem technologii Quantum Dot, AiPQ i sztucznej inteligencji. Dodatkowo w telewizorach C72 i C72+ została zastosowana technologia 4K HDR PRO. Z kolei modele C82 mogą się dodatkowo pochwalić technologią 4K HDR Premium, a także autorskim rozwiązaniem - TCL Mini-LED, które zapewnia bardziej realistyczny obraz.

TCL C72 TCL C72+

Nowa oferta TCL skierowana jest nie tylko do fanów sportu i kinomaniaków, ale również do graczy. Częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz (tylko w C82 i C72+), HDMI 2.1 czy wsparcie dla VRR (variable refresh rate) sprawią, że każda rozgrywka będzie niezwykle płynna i przyjemna.

Wszystkie modele wyposażono również w systemem audio firmy ONKYO z wykorzystaniem Dolby Atmos. Model C82 może się dodatkowo pochwalić systemem dźwiękowym 2.1, który oprócz przednich głośników wspierany jest przez dedykowany głośnik basowy umieszczony z tyłu telewizora.

TCL C82

Jeśli wbudowane audio to dla was za mało, to firma TCL wprowadza na polski rynek również nowy, 3.1.2 kanałowy soundbar - TCL TS8132. Charakteryzuje się on bezprzewodowym subwooferem, a także pełnym wsparcie dla technologii Dolby Atmos.

Seria C72 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43”, 50”, 55”, 65” i 75”. Ceny wybranych modeli zaczynają się już od 2199 złotych .

dostępna jest z ekranami o przekątnej 43”, 50”, 55”, 65” i 75”. Ceny wybranych modeli zaczynają się już od . Seria C72+ dostępna jest z ekranami o przekątnej 55”, 65” i 75”. Ceny wybranych modeli zaczynają się od 3899 złotych .

dostępna jest z ekranami o przekątnej 55”, 65” i 75”. Ceny wybranych modeli zaczynają się od . Seria C82 dostępna jest z ekranami o przekątnej 55” i 65”. Ceny wybranych modeli zaczynają się od 5999 złotych.

Zobacz również: Jaki telewizor do PS5 i Xbox Series X wybrać? Podpowiadamy